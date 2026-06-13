La Selección de Qatar dio la primera gran sorpresa del Mundial 2026 al empatar de manera agónica ante Suiza (1-1) en el primer encuentro del Grupo B, mismo que comparten con el anfitrión Canadá y Bosnia y Herzegovina.

El conjunto asiático supo sufrir y mantener vivas sus ilusiones hasta el último segundo, donde anotaron el gol del empate gracias a un cabezazo de Boualem Khoukhi al minuto 94. Así, Qatar sumó su primer punto en la historia de la Copa del Mundo.

Lee también Brasil vs Marruecos: Horario y canales para ver la Fase de Grupos del Mundial 2026; HOY, sábado 13 de junio

La derrota habría sido mucho castigo para el conjunto qatarí, que convirtió en figura a Gregor Kobel en la primera parte con dos atajadas sensacionales, y que sufrió el gol vía penalti de Breel Embolo (16') en una jugada polémica donde se sospechaba que había fuera de lugar de los helvéticos.

La jugada fue revisada por el VAR, pero el árbitro concedió penal y Embolo venció a Mahmoud Abunada para establecer el 1-0 parcial.

Suiza dominó el partido y por momentos pudo ampliar su ventaja, pero la falta de contundencia en el ataque terminó costando muy caro. Qatar mostró voluntad y esfuerzo, pero principalmente nunca se dio por vencido. Finalmente, un centro por izquierda fue conectado de cabeza por Khoukhi, quien se elevó con la ilusión de todo su país y le regaló el grito de gol tan ansiado.

[Publicidad]

Después de cuatro años, en un Mundial donde fueron anfitriones pero perdieron todos sus partidos, Qatar vive su momento más glorioso en el torneo de naciones más importante. Empató frente a Suiza y su sueño de clasificar a la siguiente fase se mantiene vivo.

Ahora enfrentará a Canadá el próximo jueves 18, mientras Suiza hará lo propio contra Bosnia. El grupo B está igualado y comenzó al rojo vivo.

Lee también Paraguay es víctima de los MEJORES MEMES tras ser humillado por Estados Unidos