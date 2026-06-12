Luego de las primeras prácticas libres del Gran Premio de Barcelona, Sergio Pérez descartó la idea de tener una longeva carrera dentro de la Fórmula 1, pero reconoce lo que sigue haciendo el español Fernando Alonso.

Con 36 años, Checo es uno de los volantes con más edad dentro de la actual parrilla de la F1, aunque el mayor de ellos es Fernando Alonso con 44.

Entre ambos volantes existe una gran relación, por lo que el mexicano no dudó en aceptar su admiración por el dos veces campeón del mundo.

"Fernando es una inspiración para todos, lo respeto muchísimo. Lo ves peleando por el 18º puesto igual de motivado que si estuviera peleando por el Mundial y es algo que dices: 'mira, alguien que lo ha ganado todo y sigue así de motivado a los 44'", señaló el mexicano.

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Respecto a ese tema de la edad, el tapatío fue muy claro en que no estaría dispuesto a prolongar más su estancia en la categoría reina.

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"Pero no, yo no me veo ocho años más en la Fórmula Uno", confesó el tapatío, quien cuenta con 36 años", admitió el piloto de Cadillac.

Un viernes complejo para Pérez y Cadillac

Dentro de los primeros entrenamientos en el Circuito de Cataluña, el mexicano no tuvo un buen desempeño. En la primera sesión, su auto fue piloteado por el novato estadounidense Colton Herta.

"Cuando me subí al coche, no me sentí del todo cómodo con el equilibrio, y en un circuito donde solo se marca un tiempo por vuelta, no fue lo ideal. Mañana tenemos trabajo por hacer para reducir la diferencia", señaló el mexicano.

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Pérez espera que el monoplaza se ponga en punto para buscar estar en la pelea por los puntos, aunque sea en ese décimo puesto.

"Estamos haciendo bastantes cambios en el coche, así que esperamos poder transformarlo en un entorno mucho más competitivo para mañana", expresó el volante tricolor que terminó en el puesto 20 de la práctica dos.