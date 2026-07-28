Durante más de un siglo, quien controló el petróleo tuvo una ventaja estratégica sobre el resto del mundo. Las grandes guerras, buena parte de la diplomacia internacional y hasta los golpes de Estado se explicaban por el acceso al crudo. Pero la historia está cambiando. La competencia entre las grandes potencias ya no gira únicamente alrededor de los hidrocarburos. El nuevo recurso estratégico son los minerales críticos, algo que ya influye en la revisión del T-MEC. Antonio Ortíz-Mena, Fundador y presidente de AOM Advisors, nos habla al respecto.

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