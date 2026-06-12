Con el Gran Premio de Barcelona en el horizonte, Sergio Pérez y Cadillac llegan con la ilusión intacta, en busca de ese primer punto histórico en la Fórmula Uno, el cual se esfumó en Mónaco, debido a una sanción que recibió el piloto mexicano, dos horas después de haber finalizado la carrera.

Fueron centímetros los que le arrebataron esa unidad al equipo estadounidense e impidieron que el tapatío hiciera historia con la escudería. Checo se colocó ligeramente fuera de su cajón de salida en el segundo relanzamiento de la carrera en Montecarlo, lo que le costó una penalización de 10 segundos, que lo relegó hasta la posición 15.

El circuito del Principado fungió como el escenario para observar las mejoras que ha tenido Cadillac con el MAC-26 de Pérez. El volante tricolor se quedó a 62 milésimas de segundo de avanzar por primera vez a la segunda ronda de la clasificación.

Y claro, el paradisíaco trazado monegasco también fue una prueba más del claro dominio de Pérez sobre su compañero Valtteri Bottas. A lo largo de las seis fechas disputadas, el mexicano registra mejores resultados que el finlandés, quien solamente ha superado al tapatío en dos ocasiones, por las cuatro en las que el expiloto de Red Bull terminó por delante.

En el Gran Premio de Australia, Checo se convirtió en el primer piloto de Cadillac en terminar una carrera. Posteriormente, junto con Bottas, completó tres fechas más, teniendo a China como una parada histórica en el camino, ya que fue la primera vez que ambos autos vieron la bandera a cuadros.

El liderazgo y la exigencia de Pérez se han hecho presentes en cada fecha del calendario. El mexicano busca durante cada fin de semana la manera de mejorar y meterse en la pelea por los puntos, sin importar los distintos factores que puedan surgir.

[Publicidad]