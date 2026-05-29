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Un empresario estadounidense y aspirante republicano al Congreso afirmó a la AFP que se reunió en la capital cubana con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del expresidente Raúl Castro, para explorar oportunidades de negocios, en medio de fuertes tensiones entre La Habana y Washington.
Vic Mellor, de 57 años y aspirante a la Cámara de Representantes en noviembre por el estado de Rhode Island, dijo que conversó "durante varias horas" el jueves en la noche con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, como parte de una visita de varios días a la isla que concluyó este viernes.
La AFP no pudo confirmar en lo inmediato este encuentro con el entorno de Raúl Guillermo Rodríguez Castro.
Rodríguez Castro, coronel del ministerio del Interior y jefe de seguridad personal de su abuelo, ha sido señalado por medios estadounidenses por desempeñar un papel clave en las conversaciones en curso entre Cuba y Estados Unidos, aunque no ostenta cargos en el gobierno cubano.
"Me reuní con Raúl (Guillermo Rodríguez Castro), y su visión de abrir Cuba a los negocios coincide con la mía (...) Es tiempo de cambio, y Raúl (Guillermo Rodríguez Castro) también lo cree. Estamos viviendo tiempos históricos" y "me honra ser parte de ello", comentó Mellor.
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Cuba, "al borde de una nueva revolución"
Las relaciones entre La Habana y Washington se han tensado desde enero, tras la imposición por parte de Estados Unidos de un bloqueo petrolero a la isla y nuevas sanciones contra entidades y dirigentes cubanos, así como la imputación del expresidente Raúl Castro, de 94 años, por el derribo en 1996 de dos avionetas de una organización anticastrista con sede en Miami.
Rodríguez Castro "está en comunicación con el gobierno de Estados Unidos" y "entiende que la cooperación empresarial con Estados Unidos es clave para la prosperidad de Cuba", añadió el empresario que dijo manejar alrededor de 10 negocios en los sectores médico y de los medios de comunicación en Estados Unidos.
Mellor, veterano del cuerpo de marines de Estados Unidos, aseguró que Cuba está "al borde de una nueva revolución" y alabó sus potencialidades en turismo, minería y recursos humanos.
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"Con las sanciones vigentes, no podemos" comentó, pero "en cuanto las sanciones caigan muchas empresas querrán venir a Cuba y ayudar a traer prosperidad", aseguró. "Creo que nuestros gobiernos solo necesitan facilitarlo y avanzar".
Cuba está sometida a un embargo estadounidense desde 1962.
mcc
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