El Festival Internacional AfroEscénico de Mulato Teatro (FIAEMT) presenta, en su segunda edición, montajes de Barcelona, Bilbao-Venezuela, Martinica, Colombia y México.

La visibilidad de la diáspora africana, la afrohispanidad y el afrocaribe siguen estando —en palabras del director del festival, el dramaturgo Jaime Chabaud— “muy lejos de una praxis de gobierno que los incluya y que tú puedes ver, incluso, en los discursos de la propia presidenta de la república. Siempre se le olvidan los pueblos afrodescendientes y que la afrodescendencia es parte integral de lo que es la mexicanidad. Es decir, seguimos arrastrando tristemente a José Vasconcelos, que aplanó este país a dos etnias, con su teoría de la raza cósmica”.

A través de conversatorios, talleres, nueve puestas en escena, proyección de documentales (“La piedra en el zapato” y “Quién secuestró a la tesis”) y espectáculos para infancias, el festival busca darle voz al mundo afro.

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“Por eso es importante incidir en las infancias. Además, uno de los conversatorios habla, justamente, de las nuevas narrativas”, continúa Chabaud.

“Sabemos que los storytelling se instalan actualmente más en los medios de comunicación, en la televisión, en el cine, con menos impacto en la literatura. Ahí es donde también se va a discutir justamente sobre cómo construir unas narrativas desde las personas afrodescendientes para que se les reinstaure en los grandes relatos nacionales a nivel iberoamericano. Porque la invisibilización no solo ha ocurrido en México, sino en Argentina, en Chile, en Perú, en el mismo Brasil, que Colombia y Venezuela. Hay muchos aprendizajes y cosas que hacer”.

Entre las obras que conforman el programa, Chabaud destaca “No es país para negras”, de Silvia Albert Solape: “Es brutal, no se la pueden perder”; “Yo, Dispositivo Venus”, de la francófona Adeline Flaun: “Trata sobre la cosificación de los cuerpos negros. Es muy fuerte”; “Desplaza-Dos”, de la compañía hispano-venezolana Euri Artean (“Es sobre el desplazamiento y la migración”, afirma Chabaud); “Negro”, de Johan Velandia (“Uno de los mejores directores jóvenes de Colombia”), y “Pigmentocracia” y “Brotación (Rotundamente negra)”, presentación de danza-teatro que reúne dos obras de Amada Domínguez (“Muy bello espectáculo”).

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Chabaud explica que el festival se realiza en dos etapas. El 25 de mayo fue el arranque y el 7 de junio será la última jornada.

“Hay cuatro talleres que se van a hacer porque la parte académica nos importa mucho. Luego de las nueve funciones en Ciudad de México nos vamos a Morelos”, donde también habrá talleres y presentaciones.

En Morelos, además, se develará un mural de Armando Zamora Mora.

“Mulato Teatro tiene ya 21 años de existencia. Hay que seguir insistiendo en esos temas y sumarse a esos esfuerzos en los que no somos los únicos. Hay que seguir poniendo el dedo en la llaga”, expresó.

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En el festival participan alrededor de 40 artistas. Sus sedes son el Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque del INBAL, el Centro Cultural España y la sede de Mulato Teatro en Ticumán, Morelos.

Los eventos son gratuitos, pero requieren registro previo. Más información en la cuenta de Facebook de Mulato Teatro.