La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, lamentó el escándalo que protagonizó en la Cámara de Diputados el diputado federal veracruzano morenista, Zenyazen Escobar García.

La mandataria morenista consideró que todos los representantes populares se deben "comportar" y trabajar con "ética", ello luego que el legislador retó a golpes a un diputado priista en plena sesión.

"En la Cámara de Diputados se tiene que trabajar con ética, con compromiso. Porque todos los que están ahí, 300 al menos, son representantes de un distrito y se deben de comportar para sus representados", manifestó.

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Si bien reconoció que se trató de una jornada muy larga, de más de 30 horas y los legisladores estaban desgastados, subrayó que "no se justifica" el actuar del diputado.

"Aquí hay que actuar bien todos", sentenció e insistió que todos deben actuar con ética y principios.

"Zenyazen es un compañero, yo lo conozco, pero, todos debemos actuar con ética y principios", agregó.

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El legislador federal pertenece al grupo político del exgobernador Cuitláhuac García Jiménez, quien lo nombró durante su gestión secretario de Educación de Veracruz.

En su momento, su nombramiento generó duros cuestionamientos a Morena, pues Zenyazen, en su juventud, fue fisiculturista y striper en un antro, además que formó parte de la disidencia magisterial y del CNTE.

Tras su cargo en la administración estatales ha protagonizado diversos escándalos, como cuando se le vio pasear en caballos pura sangre y tras las críticas salió rechazar que fueran suyos; lo mismo hizo sobre un yate que se incendió, donde -dijo- que solo había auxiliado a las víctimas del accidente.

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