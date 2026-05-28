Autoridades, especialistas y actores clave del ámbito electoral iniciaron en Veracruz un encuentro para reflexionar sobre los desafíos que enfrentará la organización de los procesos electorales concurrentes 2026-2027, en los cuales se elegirán 2 mil 885 cargos.

Bajo el Foro “Elecciones Concurrentes 2027: Retos del Sistema Nacional Electoral”, el Organismo Público Local Electoral de Veracruz (Ople-Veracruz) y el Instituto Nacional Electoral (INE), abrieron un espacio de análisis, diálogo e intercambio de experiencias.

El objetivo es reflexionar sobre los desafíos que enfrentará la organización de los procesos electorales concurrentes, particularmente en materia de organización electoral, uso de tecnología, sostenibilidad institucional y coordinación interinstitucional.

A lo largo de dos días, se desarrollarán mesas de análisis, paneles y foros temáticos en los que se abordarán aspectos clave, como planeación y presupuestación electoral, contratación de documentación y material electoral, innovación y ciberseguridad en sistemas informáticos, así como criterios jurisdiccionales y fiscalización de los procesos electorales.

Lee también ¿Quién es Omar Alejandro López Campos, suplente de Enrique Inzunza?

Analizan en Veracruz retos de las elecciones de 2027; están en juego más de 2 mil cargos. Foto: Especial.

Se analizará el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la función electoral, la capacitación y asistencia electoral, así como las propuestas de reforma electoral y su impacto en los derechos político-electorales.

El foro también permitirá identificar retos operativos, técnicos y normativos, además de impulsar el intercambio de buenas prácticas y fortalecer la colaboración entre autoridades electorales nacionales, locales y jurisdiccionales.

La consejera presidenta del OPLE Veracruz, Marisol Alicia Delgadillo Morales, recordó que el proceso concurrente 2026-2027 conllevará la elección de 2 mil 885 cargos públicos, entre ellos de diputados federales, 17 gubernaturas, diputados locales y ediles.

“Los aquí presentes, desde sus ámbitos de competencia, compartimos responsabilidades diferenciadas, pero complementarias, para hacer posibles elecciones íntegras y confiables”, dijo.

Lee también Presentan ante MP a edil de Mitla por agresión contra maestros de la Sección 22 del SNTE; también acuden mandos policiacos

De tal forma, recordó, que la coordinación institucional se posiciona como el eje y fortaleza del Sistema Nacional Electoral y como un factor indispensable para garantizar la realización de procesos electorales exitosos.

“Nuestro compromiso democrático y con la ciudadanía es compartido. Este espacio será propicio para discutir, analizar y planear la operatividad de las elecciones concurrentes del 2027, cuyas dimensiones y nuevos escenarios legales y políticos plantean complejidades que debemos atender con el profesionalismo y dedicación que nos distingue como autoridades electorales”, señaló.

Analizan en Veracruz retos de las elecciones de 2027; están en juego más de 2 mil cargos. Foto: Especial.

En tanto, el consejero Electoral del INE, Jorge Montaño Ventura advirtió que en 2027 se pondrá a prueba la fortaleza del Sistema Nacional Electoral, por lo que agradeció la realización del encuentro de especialistas.

Lee también Ataque armado deja una mujer lesionada en fraccionamiento al norte de Mérida; realizan movilización policiaca para encontrar al responsable

Se dijo seguro de que de este foro saldrán propuestas, alertas tempranas y compromisos con derechos para llevar a buen puerto los comicios.

“Este foro no es solo un acto protocolario, es una clara oportunidad para discutir desde la razón técnica y, por supuesto, de la respetuosa pluralidad de ideas, los principales desafíos que vamos a enfrentar el próximo año”, manifestó.

El funcionario electoral, consideró que será un gran punto de encuentro para la adecuada articulación entre el Instituto Nacional Electoral y los Órganos Públicos Locales Electorales.

Y es que, agrego, se busca la integración de las listas nominales, los modelos de casillas públicas, la fiscalización compartida, la equidad de género en todas las candidaturas y la prevención de la violencia política contra las mujeres.

dmrr/cr