Culiacán. - El ahijado del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y actual Secretario de Bienestar y Desarrollo de Sinaloa, Omar Alejandro López Campos, se convertirá en Senador de la República por Morena como suplente de su antiguo jefe y legislador federal Enrique Inzunza Cazarez, quien solicitó licencia para separarse del cargo.

De profesión arquitecto, con una meteórica carrera en la administración pública federal y estatal, a solo siete meses de haber ascendido al primer nivel del gabinete de su padrino, Omar López pasará a ocupar el escaño que dejó vacante Inzunza Cazarez, quien solicitó licencia para separarse del cargo ante las acusaciones que pesan en su contra en Estados Unidos.

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Hijo del actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, diputado local Eligio López Portillo, Omar Alejandro, en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, laboró en el área de estancias infantiles del ISSSTE, donde ocupó un cargo directivo Rubén Rocha Moya.

Al inició de la administración estatal ocupó el cargo de Subsecretario de Asuntos Jurídicos, cuya titularidad de esa secretaría la ocupó el actual senador con licencia, Inzunza Cazarez, y en el mes de junio del 2022, se divulgó que este sería nombrado Delegado de los Programas Federales en Sinaloa.

En el mes de julio del 2024, López Campos volvió a la administración estatal con el cargo de Subsecretario de Normatividad Información Registral y en octubre del 2025 fue nombrado como nuevo Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, en sustitución de María Inés Pérez Corrales.