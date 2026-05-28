[Publicidad]
Culiacán, Sin a 28 de mayo. - La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Federal de Electricidad revisar la temporalidad del subsidio a las tarifas de verano, revisar y rectificar los cobros excesivos, suspender los cortes a los usuarios y apoyar con reconexiones del servicio.
Los diputados de las diversas fuerzas políticas externaron su disposición de mantener un dialogo con los funcionarios de la CFE para canalizar las inquietudes y reclamos de los usuarios de una revisión a las tarifas que están aplicando, cuyos cobros, salen de los rangos normales de consumo.
Expusieron que es necesario que la secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad revisen los recientes cobros de energía eléctrica reportados por familias de sinaloenses, así como analizar la ampliación del periodo de subsidio de verano.
El Universal Responde
IA personalizada, respaldada por 109 años de historia editorial.
Lee también ¿Quién es Omar Alejandro López Campos, suplente de Enrique Inzunza?
Durante la sesión Ordinaria de la LXV Legislatura local, en tribuna se dio lectura al pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política, en respuesta de las peticiones airadas de los ciudadanos de ser atendidos, en cuanto a los fuertes cobros que resienten en sus recibos de consumo de luz eléctrica.
En el documento que se le dio lectura, los diputados locales expusieron que ante las condiciones climáticas extremas que prevalecen en el estado, obliga a las familias a utilizar sus equipos de ventilación y refrigeración desde los primeros meses del año, lo que impacta en sus consumos domésticos de energía eléctrica y en la economía.
Ante la situación que prevalece, se planteó cuatro solicitudes concretas a la CFE y a la Secretaría de Hacienda, revisar la temporalidad del actual subsidio de verano, con el objetivo de ampliar su cobertura a meses previos y posteriores al periodo vigente.
También, revisar y rectificar cobros que presentan diferencias relevantes respecto al historial de consumo de cada usuario; suspender los cortes de servicio a las familias que presentan reclamos por altos cobros y por último reconectar el servicio a los usuarios que no han podido pagar sus facturas por cobros elevados.
Captan a colaboradora de Morena robando una planta de ornato en Sinaloa; diputada Graciela Domínguez se pronuncia al respecto
dmrr/cr
[Publicidad]
Más información
Estados
Policía Forestal destruye 11 hornos clandestinos en Puebla; combaten procesamiento ilegal de madera
Estados
Analizan en Veracruz los retos de las elecciones de 2027; están en juego más de 2 mil cargos
Nación
Comisiones del Senado aprueban reforma que aplaza elección judicial y reelección de magistrados; turnan al pleno
Espectáculos
“Knock-Off”, drama del actor surcoreano Kim Soo Hyun, sigue sin fecha de estreno en medio del caso legal
Sección
¿Qué hacer si mi dinero se queda atascado en el cajero al momento de hacer un depósito?
Sección
¿Bella Dueñas mintió? Abogada revela que no existe ninguna denuncia por amenazas contra la influencer
Sección
¿Por qué todos están apoyando a Tim Payne? La campaña que explotó en redes de cara al Mundial 2026
Sección
Talia Eisset y Yamarash te enseñan cómo protegerte de envidias y atraer el éxito