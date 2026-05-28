Culiacán, Sin a 28 de mayo. - La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado solicitó a la Secretaría de Hacienda y a la Comisión Federal de Electricidad revisar la temporalidad del subsidio a las tarifas de verano, revisar y rectificar los cobros excesivos, suspender los cortes a los usuarios y apoyar con reconexiones del servicio.

Los diputados de las diversas fuerzas políticas externaron su disposición de mantener un dialogo con los funcionarios de la CFE para canalizar las inquietudes y reclamos de los usuarios de una revisión a las tarifas que están aplicando, cuyos cobros, salen de los rangos normales de consumo.

Expusieron que es necesario que la secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad revisen los recientes cobros de energía eléctrica reportados por familias de sinaloenses, así como analizar la ampliación del periodo de subsidio de verano.

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Durante la sesión Ordinaria de la LXV Legislatura local, en tribuna se dio lectura al pronunciamiento de la Junta de Coordinación Política, en respuesta de las peticiones airadas de los ciudadanos de ser atendidos, en cuanto a los fuertes cobros que resienten en sus recibos de consumo de luz eléctrica.

En el documento que se le dio lectura, los diputados locales expusieron que ante las condiciones climáticas extremas que prevalecen en el estado, obliga a las familias a utilizar sus equipos de ventilación y refrigeración desde los primeros meses del año, lo que impacta en sus consumos domésticos de energía eléctrica y en la economía.

Ante la situación que prevalece, se planteó cuatro solicitudes concretas a la CFE y a la Secretaría de Hacienda, revisar la temporalidad del actual subsidio de verano, con el objetivo de ampliar su cobertura a meses previos y posteriores al periodo vigente.

También, revisar y rectificar cobros que presentan diferencias relevantes respecto al historial de consumo de cada usuario; suspender los cortes de servicio a las familias que presentan reclamos por altos cobros y por último reconectar el servicio a los usuarios que no han podido pagar sus facturas por cobros elevados.

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