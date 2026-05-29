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Este viernes 29 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza la Mañanera del Pueblo, un espacio dedicado a informar sobre los acontecimientos más relevantes de su gobierno a nivel nacional.
Sigue aquí el minuto a minuto de lo más importante de la conferencia matutina desde Palacio Nacional:
Nación 08:29 AM
Finaliza la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Nación 08:21 AM
Las ganadoras de los boletos mundialistas realizan dominadas en la conferencia matutina.
Ahora, las jóvenes ganadoras dan unas palabras, para expresar su emoción por acudir al partido del Mundial 2026.
Nación 08:20 AM
Claudia Sheinbaum hace un llamado para que el futbol sea parte de la historia y el futuro de México.
Nación 08:15 AM
Claudia Curiel, secretaria de Turismo, presenta la canción "La niña futbolista", una versión especial interpretada por Julieta Venegas, donde cuenta la historia de una niña que logra ser lo que ella quiere.
Nación 08:04 AM
Clara Brugada habla sobre el Mundial 2026, a menos de 15 días para que se lleva a cabo y presenta un rap creada por jóvenes que habla sobre el evento deportivo.
Nación 08:04 AM
Rommel Pacheco presenta avances del Mundial Social y menciona que en el Estadio Olímpico Universitario se lleva a cabo la gran final, con la participación de más de un millón de participantes y 96 mil equipos.
Nación 07:56 AM
Gabriela Fernández de Lara, periodista deportiva, entrega el boleto para la sede de Guadalajara a la joven Karla Itzel Peña.
Ahora entrega el boleto a Daira Yaretzi García Diaz, para acudir a la sede de Guadalajara.
La futbolista Charlyn Corral entrega el boleto a la joven Brianna Ameli Medina Cortéz, originario de la alcaldía Iztapalapa, para acudir a la sede de la Ciudad de México.
La árbitro Katia Itzel García Mendoza entregó el boleto 001, que correspondía a la presidenta Sheinbaum Pardo, a Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Veracruz, para acudir al partido inaugural del Mundial 2026.
Nación 07:51 AM
"No solo van al partido, sino en representación de la Presidenta en el Mundial 2026", dice Rommel Pacheco, director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte de México, al explicar cómo se llevó a cabo la dinámica para ser la ganadora de los boletos.
Nación 07:46 AM
Inicia la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Hoy, la Mandataria federal entregará su boleto y el de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, a una adolescente, para acudir a la inauguración del Mundial 2026.
Mira aquí la transmisión completa:
nro/apr
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