Gabriela Fernández de Lara, periodista deportiva, entrega el boleto para la sede de Guadalajara a la joven Karla Itzel Peña.

Ahora entrega el boleto a Daira Yaretzi García Diaz, para acudir a la sede de Guadalajara.

La futbolista Charlyn Corral entrega el boleto a la joven Brianna Ameli Medina Cortéz, originario de la alcaldía Iztapalapa, para acudir a la sede de la Ciudad de México.

La árbitro Katia Itzel García Mendoza entregó el boleto 001, que correspondía a la presidenta Sheinbaum Pardo, a Yolett Cervantes Cuaquehua, originaria de Veracruz, para acudir al partido inaugural del Mundial 2026.



