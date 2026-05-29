Entre tanta oferta de experiencias y actividades, puede resultar complicado elegir qué hacer el fin de semana en CDMX.

Por eso, en Destinos hicimos una selección de 5 lugares.

Exposición del Galeón de Manila en el Centro Histórico

El Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico de CDMX, revive al Galeón de Manila, Nao de China o Galeón de Acapulco, que navegó por siglos, una de las rutas comerciales más importantes de la historia.

Lo hace a través de la exposición ‘El Galeón de Acapulco–Manila. Somos Pacífico. El mundo que emergió del trópico’, la cual tiene más de 300 piezas de acervos nacionales e internacionales que muestran su influencia en lenguas, sabores, creencias y expresiones artísticas entre América y Asia.

Foto: Colegio de San Ildefonso

Observa mapas, textiles, porcelanas, herramientas de navegación, marfiles, lacas japonesas y obras de arte de aquellos tiempos, así como una muestra de la relación contemporánea entre México y Filipinas.

Abrirá el fin de semana de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

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El costo de entrada general es de $50 pesos por persona, $25 para maestros y estudiantes y gratis para menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad. El domingo es gratuito para todo público.

Sitio web: sanildefonso.org.mx/expos/somospacifico

Concierto barroco en Coyoacán

Han pasado casi 285 años desde la muerte del compositor veneciano Antonio Vivaldi, aunque en la actualidad su música sigue sonando alrededor del mundo, como en el concierto de este fin de semana en CDMX.

Dentro del Foro Rodolfo Usigli, de estilo colonial, en Coyoacán, se colocarán velas y ambientación de la época barroca, para que la orquesta Camerata Ricercare celebre el concierto ‘Vivaldi: La Stravaganza’.

Foto: Camerata Ricercare

Interpretarán ‘Verano’ y ‘Otoño’ de las famosas ‘Cuatro Estaciones’, así como la ‘Folía’ y los conciertos de ‘La Stravaganza’.

Es el sábado 30 de mayo a las 6:00 p.m.

Boletos desde $450 pesos por persona (más cargos por servicio).

Sitio web: ricercaremusica.com

Festejo de aniversario en el Museo Panteón de San Fernando

En pleno Centro Histórico de la CDMX hay un cementerio enigmático: el Panteón de San Fernando, que justo hace 20 años se convirtió en museo.

Para festejar, tendrán el 'Panteón Fest', con exposición de marcas locales, talleres de cacao ceremonial y coronas funerarias, visitas guiadas sobre la historia y el arte funerario del lugar, obras de teatro y concierto en una parroquia.

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Es el sábado 30 de mayo, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Museo Panteón de San Fernando'.

Experiencia lumínica y reflexiva en Museo Kaluz

El patio colonial del Museo Kaluz en el Centro Histórico de CDMX se convertirá en un espacio inmersivo con la experiencia ‘Silent Healing: Un viaje hacia tu renacer’ de Silent Lux Events.

La actividad consiste en una meditación guiada con iluminación especial. Cada asistente portará vendas en los ojos y audífonos luminosos con audio 8D y música envolvente, con la finalidad de viajar simbólicamente por su pasado, presente y futuro.

Fotos: Silent Lux Events

Disponible el sábado 30 de mayo a las 8:00 p.m.

El costo es de $700 pesos por persona. Incluye acceso nocturno al Museo Kaluz, meditación guiada, audífonos y antifaz.

Sitio web: silentluxevents.com

Taller histórico en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo

Uno de los tantos museos del Centro Histórico es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (detrás de Palacio Nacional), donde se puede ‘viajar’ por la historia de las principales civilizaciones antiguas.

Cada fin de semana suelen organizar charlas y talleres especiales, como el de ‘Irene de Atenas, primera mujer gobernante del imperio bizantino’, una plática que abordará la interesante vida de la emperatriz, la primera en gobernar por derecho propio.

Foto: Museo Nacional de las Culturas del Mundo

La experiencia concluirá con la elaboración de un dije.

Es el sábado 30 de mayo a las 12:00 p.m.

La entrada es gratuita, aunque se requiere un registro previo, ya que el cupo es limitado a 20 personas.

Registro: forms.gle/aZJExLqTKDkB5eg67

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