A pocos días del arranque del Mundial 2026 en CDMX, varios lugares están lanzando experiencias temáticas para recibir la tercera justa mundialista en México.

Entre ellas ‘Cancha en las alturas’, organizada por Mirador by CETRO, dentro del WTC, una oportunidad para disfrutar del futbol con vistas panorámicas del sur de la ciudad, bebidas y alimentos, una zona gamer y hasta la cancha más alta de Latinoamérica.

¿Cómo llegar a las experiencias mundialistas del mirador del WTC?

Mirador by CETRO ocupa los pisos del 44 a 46 del WTC de la CDMX, en la calle Montecito 38, colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez.

Foto: Mirador by CETRO

Si planeas llegar en transporte público, la opción más fácil es tomar la línea 1 del Metrobús y bajar en la estación Poliforum, que te dejará justo afuera.

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Toma en cuenta que Mirador by CETRO recomienda llegar una hora antes de la patada inicial de los partidos.

¿Qué habrá en las experiencias futboleras del mirador del WTC?

Mirador by CETRO es una plataforma de observación de 360° que incluye experiencias inmersivas e interactivas, aunque para el Mundial 2026 se convertirá en un punto de reunión para ver los partidos.

Su interior contará con 225 butacas con vista a la CDMX y a 3 enormes video walls con calidad HD 4K, en las cuales se transmitirán todos los encuentros mundialistas.

Foto: Mirador by CETRO

Además, tendrá 7 touch screens con trivias y estadísticas en tiempo real, 76 pantallas más pequeñas distribuidas por todo el mirador y estaciones para tomar fotografías con realidad aumentada.

También hay buffet y barra abierta con bebidas de etiquetas nacionales e internacionales, una zona gamer para armar partidas en videojuegos deportivos y servicio concierge IA durante toda la estancia.

Foto: Mirador by CETRO

'Cancha en las alturas’ también ofrece un pequeño campo de futbol al aire libre, en el piso 44 del WTC. Podrás armar la ‘cascarita’ con un máximo de 15 jugadores.

¿Cuánto cuestan las experiencias futboleras del mirador del WTC?

El costo de acceso a ‘Cancha en las alturas’ el mirador del WTC depende del partido o partidos; habrá jornadas con 1 o hasta 4 juegos que se elijan ver.

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Los encuentros de fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final van desde los $4,640 pesos por adulto y $3,480 para niños de hasta 6 años; los cuartos de final, semifinales y partidos de México desde $5,220 y $3,915 y la final desde $5,800 y $4,350, respectivamente.

Foto: Mirador by CETRO

En cualquier caso, el boleto incluye butaca VIP, alimentos y bebidas y las experiencias antes mencionadas, excepto el campo de futbol.

La cancha se renta por separado y tiene una tarifa base de $13,000 por una hora, disponible de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. Admite hasta 15 jugadores e incluye 2 balones, bancas, bocinas con sonido ambiental, marcador digital y zona de hidratación.

Si van acompañantes solo a observar, la tarifa es de $300 por cada uno.

Sitio web: estadio.cetro360.mx

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