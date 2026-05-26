Grand Theft Auto (GTA) VI, el videojuego más esperado de la última década por los amantes del gaming, está a solo unos meses de su lanzamiento. Tras varios retrasos, la nueva producción de Rockstar Games finalmente verá la luz, y las compañías del sector ya se preparan para que los usuarios comiencen a añadir el título a sus listas de deseos.

Una de ellas es Xbox, que confirmó la fecha de llegada del videojuego a través de una publicación en X. El anuncio desató la emoción entre los seguidores de la franquicia, especialmente porque en semanas recientes circularon rumores sobre un posible nuevo retraso que movería el estreno hasta 2027.

Sin embargo, después de la reciente publicación de Xbox, los usuarios ya pueden permanecer tranquilos (al menos por ahora) pues ya tienen la posibilidad de agregar el título a su lista de deseos.

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¿Cuándo llegará GTA VI a Xbox?

De acuerdo con la publicación de la compañía, será el próximo 19 de noviembre la llegada oficial de GTA VI a Xbox. En esta misma fecha será su lanzamiento a nivel mundial así que los fanáticos mexicanos no tendrán que esperar a experimentar con este nuevo título de Rockstar Games.

19 de noviembre.



Agrégalo ya a tu lista de deseos: https://t.co/qzW2gdzQ0S pic.twitter.com/rj0ea3OB29 — XBOX México (@XBOXMexico) May 25, 2026

Es importante saber que este videojuego también estará disponible para PlayStation 5, aunque por el momento la compañía no ha mencionado nada del título.

Por otro lado, vale la pena señalar que desde el pasado 18 de mayo en algunos países ya comenzó la preventa de GTA VI; sin embargo, en México aún no hay preventa oficial del título.

¿Cuántas veces se ha retrasado el lanzamiento de GTVA VI?

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI se ha retrasado oficialmente dos veces de cara al público, pasando de su ventana inicial de otoño de 2025 a mayo de 2026, y finalmente al 19 de noviembre de 2026 para garantizar la calidad del juego.

Sin embargo, a nivel interno el retraso total es de tres veces, ya que los planes originales de Rockstar Games contemplaban un estreno inicial para mayo de 2025, lo que suma un total de 18 meses de demora acumulada desde el inicio del proyecto.

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