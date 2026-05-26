Washington.- Las obras han comenzado para levantar un estadio temporal en la Casa Blanca para albergar una velada de combates de artes marciales mixtas de la UFC con motivo del 80 cumpleaños del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el próximo 14 de junio.

Los trabajos en curso incluyen el ensamblaje de una estructura semicircular ubicada en el jardín sur de la residencia presidencial.

El recinto tendrá una capacidad aproximada para 5 mil espectadores, entre ellos miembros de las Fuerzas Armadas e invitados de la UFC y de la propia Casa Blanca.

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Los trabajos en curso incluyen el ensamblaje de una estructura semicircular ubicada en el jardín sur de la residencia presidencial. Foto: EFE

Los equipos de construcción comenzaron el montaje después de que las piezas fueran transportadas desde Pensilvania hasta la capital estadounidense.

La velada tendrá como pelea estelar el enfrentamiento entre el hispano-georgiano Ilia Topuria, invicto en su carrera, y el estadounidense Justin Gaethje por la unificación del cinturón de peso ligero.

Antes de incursionar en política, Trump promovió combates de boxeo en Nueva York en las décadas de 1980 y 1990, y mantuvo una larga relación con la WWE, la principal empresa de lucha libre de Estados Unidos, que lo incluyó en su salón de la fama en 2013.

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