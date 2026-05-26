El Hot Sale 2026 sigue dejando promociones irresistibles y esta vez Elektra se roba la atención con descuentos de hasta 59% en línea blanca. Refrigeradores, lavadoras, estufas, microondas y otros electrodomésticos esenciales para el hogar forman parte de las ofertas especiales disponibles por tiempo limitado tanto en tiendas físicas como en línea.
Miles de compradores han aprovechado esta temporada para renovar sus aparatos y equipar su casa pagando mucho menos, además de encontrar opciones con meses sin intereses y envíos a domicilio en productos seleccionados.
Las ofertas de locura en línea blanca de Elektra
Refrigerador Mabe 10 Pies Top Mount
El refrigerador Mabe de 10 pies Top Mount es una opción práctica y funcional para hogares pequeños o personas que buscan optimizar espacio sin sacrificar capacidad de almacenamiento. Su diseño de congelador superior clásico permite organizar alimentos y bebidas de manera cómoda, además de adaptarse fácilmente a cocinas modernas gracias a su estilo compacto y elegante.
Consigue este producto a tan solo $7,299.00.
Refrigerador Whirlpool Top Mount 11
El refrigerador Whirlpool Top Mount de 11 pies cúbicos con tecnología Xpert Energy Saver es una alternativa pensada para quienes buscan eficiencia, buen espacio y ahorro de energía en un solo electrodoméstico. Su diseño moderno con congelador superior ofrece una distribución práctica para almacenar alimentos y bebidas de manera organizada, adaptándose fácilmente a cocinas de distintos tamaños.
Consigue este producto a tan solo $9,199.00.
Lavadora Carga Frontal Maytag 22kg
La lavadora de Carga Frontal Maytag de 22 kg destaca por su gran capacidad y desempeño pensado para familias numerosas o personas que realizan cargas pesadas de ropa constantemente. Su diseño moderno y robusto combina tecnología avanzada con funciones que facilitan el lavado diario y ayudan a cuidar distintos tipos de prendas.
Consigue este producto a tan solo $19,799.00.
Lavadora Acros Dos Tinas 19Kg
La lavadora Acros Dos Tinas de 19 kg es una opción práctica y resistente para quienes buscan gran capacidad de lavado y un funcionamiento sencillo para el día a día. Su sistema de dos tinas permite lavar y centrifugar al mismo tiempo, ayudando a ahorrar tiempo en cada carga y facilitando el manejo de grandes cantidades de ropa.
Consigue este producto a tan solo $5,599.00.
Estufa Empotrable a Gas Acros 30" Tittanio
La estufa Empotrable a Gas Acros de 30 pulgadas Tittanio combina diseño moderno y funcionalidad para quienes buscan darle un estilo elegante y práctico a su cocina. Su acabado contemporáneo y formato empotrable permiten integrarla fácilmente en distintos espacios, aportando una apariencia más sofisticada y ordenada.
Consigue este producto a tan solo $8,099.00.
Estufa de Piso Acros 30"
La estufa de Piso Acros de 30 pulgadas es una opción funcional y accesible para quienes buscan practicidad y buen desempeño en la cocina. Su diseño tradicional se adapta fácilmente a distintos espacios del hogar, mientras que su tamaño permite cocinar cómodamente varios platillos al mismo tiempo.
Consigue este producto a tan solo $4,999.00.
Horno de Microondas HKPRO
El horno de microondas HKPRO es una alternativa práctica para quienes buscan rapidez y comodidad al momento de calentar, descongelar o preparar alimentos en casa. Su diseño compacto y moderno permite colocarlo fácilmente en cocinas de distintos tamaños, convirtiéndose en un electrodoméstico funcional para el uso diario.
Consigue este producto a tan solo $1,499.00.
Microondas 0.7 p³ Whirlpool Negro
El microondas Whirlpool de 0.7 pies cúbicos en color negro es una opción compacta y funcional para quienes buscan practicidad en la cocina sin ocupar demasiado espacio. Su diseño moderno y elegante permite integrarlo fácilmente en departamentos, oficinas o cocinas pequeñas, aportando un toque contemporáneo gracias a su acabado oscuro.
Consigue este producto a tan solo $1,799.00.
