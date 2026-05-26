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Este 26 de mayo, Walmart lanzó una nueva edición del “Martes de Frescura”, una jornada de promociones especiales en frutas, verduras, carnes y artículos esenciales del hogar para ayudar a las familias a ahorrar en sus compras.
Desde temprano, cientos de consumidores acuden a las sucursales y plataformas digitales para aprovechar los descuentos disponibles.
Conoce las ofertas del Martes de Frescura en Walmart
Ofertas en frutas y verduras
Durante el Martes de Frescura, Walmart presenta los siguientes precios en el área de frutas y verduras:
- Manzana Pink en bolsa: $38.00 kg
- Pera de Anjou: $39.00 kg
- Mora azul en charola con 170 g: $44.00
- Manzana Granny Smith Marketside en bolsa: $38.00 kg
- Mandarina clementina: $55.00 kg
- Frambuesa con 175 g: $44.00
- Zarzamora con 170 g: $44.00
- Piña Miel: $23.00 kg
Ofertas en carnes, pollo y pescados
El área de carnes, pollo y pescados también ofrece promociones especiales y precios rebajados durante el Martes de Frescura de Walmart:
- Milanesa de pechuga de pollo: $179.00 kg
- Pechuga sin piel en charola: $169.00 kg
- Arrachera de res Marketside marinada: $199.00 kg
- Carne de res Marketside congelada para hamburguesa: $90.00
- Carne de res para hamburguesa SuKarne: $98.00
- Pollo entero fresco sin cortar: $39.00 kg
- Chuleta de cerdo ahumada: $132.00 kg
- Molida de cerdo: $109.00
- Milanesa de cerdo: $119.00 kg
- Pollo entero cortado en piezas: $58.00 kg
- Láminas de salmón Marketside ahumado: $112.00
- Filete de pescado Sierra Madre Blanco del Nilo: $112.00
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