Este 26 de mayo, Walmart lanzó una nueva edición del “Martes de Frescura”, una jornada de promociones especiales en frutas, verduras, carnes y artículos esenciales del hogar para ayudar a las familias a ahorrar en sus compras.

Desde temprano, cientos de consumidores acuden a las sucursales y plataformas digitales para aprovechar los descuentos disponibles.

Conoce las ofertas del Martes de Frescura en Walmart

Ofertas en frutas y verduras

Durante el Martes de Frescura, Walmart presenta los siguientes precios en el área de frutas y verduras:

Ofertas en carnes, pollo y pescados

El área de carnes, pollo y pescados también ofrece promociones especiales y precios rebajados durante el Martes de Frescura de Walmart:

Artículos para el hogar