Javier Aguirre comienza a finalizar el rompecabezas tricolor de su convocatoria para disputar la Copa del Mundo 2026.

Ya son mínimas las dudas del Vasco y en pocos días se dará a conocer su lista final rumbo al Mundial 2026. Será después del encuentro frente a la Selección de Australia.

La Selección Mexicana debutará en la justa mundialista el 11 de junio frente a Sudáfrica en el estadio que llevará por nombre Ciudad de México y será 10 días antes cuando se conozca la lista nacional.

El 1 de junio, fecha límite para la FIFA , el Vasco Aguirre revelará el nombre de los 26 elegidos para disputar la próxima Copa del Mundo 2026.

Además de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa son los países con los que comparte el Grupo A la Selección Mexicana.

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¿Qué partidos le quedan a México?

Ya sólo restan dos partidos para la preparación de la Selección Mexicana antes de su debut en el Mundial 2026.

El sábado 30 de junio enfrentarán a la Selección de Australia en Pasadena, California.

El jueves 4 de junio se medirá a la Selección de Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca.

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