[Publicidad]
Javier Aguirre comienza a finalizar el rompecabezas tricolor de su convocatoria para disputar la Copa del Mundo 2026.
Ya son mínimas las dudas del Vasco y en pocos días se dará a conocer su lista final rumbo al Mundial 2026. Será después del encuentro frente a la Selección de Australia.
La Selección Mexicana debutará en la justa mundialista el 11 de junio frente a Sudáfrica en el estadio que llevará por nombre Ciudad de México y será 10 días antes cuando se conozca la lista nacional.
El 1 de junio, fecha límite para la FIFA, el Vasco Aguirre revelará el nombre de los 26 elegidos para disputar la próxima Copa del Mundo 2026.
Además de Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa son los países con los que comparte el Grupo A la Selección Mexicana.
Lee también La Selección Mexicana aumenta búsqueda de jugadores alrededor del mundo
¿Qué partidos le quedan a México?
Ya sólo restan dos partidos para la preparación de la Selección Mexicana antes de su debut en el Mundial 2026.
- El sábado 30 de junio enfrentarán a la Selección de Australia en Pasadena, California.
- El jueves 4 de junio se medirá a la Selección de Serbia en el estadio Nemesio Díez de Toluca.
Lee también Pedro López presenta convocatoria de México para amistosos contra Australia
[Publicidad]
Más información
Nación
Diputados del PRI y PAN denuncian aumento de "huachigas" en México; exigen reforma contra robo de gas LP
Economía
Unión Europea enviará misión de alto nivel a México para reforzar relaciones comerciales; abordarán comercio agroalimentario
Metrópoli
Se aplaza entrega de Parque Elevado
Nación
La "histórica" Secretaría de las Mujeres cumple 40 días sin titular; Sheinbaum reconoce tardanza por "revisión de perfiles"