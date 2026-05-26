Más allá de lo que suceda en la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana ya mira hacia el futuro, de cara al proceso rumbo a 2030. Una vez que Javier Aguirre concluya su ciclo al frente del Tricolor, será Rafael Márquez quien tome las riendas.

“Es la primera vez que se va a dar una transición en el cuerpo técnico; no se va uno y llega otro. También, hay en la concentración jugadores jóvenes que están ayudando a la Selección, pero están ya en el ojo de Rafa. Eso está bastante mejor articulado para que las cosas pasen mejor que en tiempos anteriores”, comentó Mikel Arriola, Comisionado de la FMF, quien destacó la importancia de hacer un buen scouteo entre todos los jugadores con raíces mexicanas que existen.

“Hay hijos de mexicanos nacidos en Europa o en Estados Unidos. Andrés [Lillini, director de Selecciones Mexicanas juveniles] ha encontrado españoles, estadounidenses, y luego en conjunción con equipos como el Guadalajara, [debemos] buscar que no te jueguen en la selección de otro país, anticiparte para que tú puedas traerlos a jugar”, mencionó.

El directivo aseguró que una de las labores que le toca desde su trinchera es buscar giras en otras latitudes para darle un escaparate a los jugadores juveniles y que se muestren.

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