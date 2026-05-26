La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se necesita hacer una reforma al Código Fiscal de la Ciudad de México para incluir las tarifas por la expedición de licencias y emplacamiento de vehículos eléctricos, como scooters y bicicletas eléctricas, conocidos como vehículos motorizados eléctricos personales (Vemepe).

En conferencia de prensa, Brugada Molina planteó enviar esta reforma al Congreso local con la finalidad de que se apruebe en un período extraordinario, toda vez que estas medidas se aplicarán a partir del 1 de julio de 2026.

“Se necesita hacer una reforma al Código Fiscal, como se planteó la vez que presentamos estas reformas a los reglamentos y seguramente que se va a plantear para que en un período extraordinario puedan ser aprobadas, y podamos estar ya con la medida que marcamos en el reglamento, de que se tengan que expedir licencias para los Vemepes, que son los vehículos personalizados, los vehículos eléctricos”, dijo.

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El pasado 21 de mayo, EL UNIVERSAL publicó en sus páginas que la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) coordinará con la Secretaría de Movilidad “el andamiaje” normativo que se necesita para el emplacamiento y expedición de licencias para vehículos eléctricos que circulen en la Ciudad de México, de acuerdo con su titular, Juan Pablo de Botton Falcón.

A partir del 1 de julio, los vehículos motorizados eléctricos personales que circulen en la Ciudad de México deberán salir emplacados desde el punto de venta; para los vehículos anteriores, tendrán un plazo para emplacarse que irá del 1 de julio al 20 de noviembre.

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