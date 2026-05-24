Aunque muchas personas creen que al borrar archivos o conversaciones desaparecen por completo, tanto WhatsApp como los servicios de Google conservan temporalmente copias en espacios poco conocidos que funcionan como “papeleras secretas”.

Fotos, videos, documentos y mensajes eliminados pueden seguir almacenados durante días o incluso meses, ocupando espacio innecesario y dejando rastros de información personal.

¿Dónde están las "papeleras secretas" de WhatsApp y Google?

Las papeleras sirven para ordenar los archivos eliminados. Google cuenta con dos: una de fotos y videos y otra de documentos, pero ambas funcionan igual.

Cuando eliminas un archivo, se guarda una copia durante 30 días para que tengas oportunidad de recuperarlo. Sin embargo, todos estos duplicados consumen espacio y solo puede recuperarse cuando vence el plazo de almacenamiento o al vaciar la papelera manualmente.

Ahora bien, WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un apartado que ordena los archivos más pesados y esos son los que se recomienda eliminar para evitar fallas.

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¿Cómo vaciar la papelera de WhatsApp?

Si quieres aprovechar mejor el espacio de tu dispositivo, para vaciar la “papelera secreta” de WhatsApp realiza lo siguiente:

Ve a "Ajustes" y toca “Almacenamiento y datos”.

Entra en “Administrar almacenamiento” y selecciona los archivos pesados.

Oprime el botón "Eliminar".

Si quieres hacer una inspección más profunda, entra a cada uno de tus chats para eliminar archivos que también ocupan espacio, como los audios y stickers.

Para que las fotos y videos que recibes en la app no se guarden directamente en tu dispositivo, desactiva la descarga automática.

Revisa la papelera de WhatsApp una vez al mes. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo vaciar la papelera de Google?

Por otra parte, para vaciar la papelera de Google Fotos tienes que hacer esto:

Entra a la aplicación y da clic en “Colecciones”.

Presiona “Papelera” y selecciona las fotos y videos que quieras eliminar.

Confirma la acción o si quieres vaciar la papelera completa oprime “Seleccionar todo”.

En el caso de Google Drive, los pasos son:

Abre la aplicación y da clic en el ícono de las tres rayas de la esquina superior izquierda.

Pulsa “Papelera” y elimina los archivos que necesites o usa la función “Seleccionar todos”.

Recuerda que una vez que elimines los archivos de la papelera, ya no podrás recuperarlos.

Al eliminar archivos de Google, borra los duplicados de la papelera. Foto: Captura de pantalla

Las papeleras pueden sacarte de apuros al guardar la copia de tus archivos eliminados; sin embargo, también pueden afectar el rendimiento del celular o de las mismas aplicaciones.

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