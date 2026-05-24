Durante un reciente corte, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que 48 millones de líneas telefónicas se han registrado. Sin embargo, aún hay usuarios que tienen dudas sobre el proceso.

Si eres uno de ellos, en Techbit te decimos qué datos no debes dar para que evites poner en peligro información sensible o, en el peor de los casos, seas víctima de un registro falso.

¿Qué datos no te pueden pedir para registrar tu línea telefónica?

La CRT ha hecho hincapié en que este es un proceso seguro y que únicamente se realiza ante las operadoras móviles; si en internet, en redes sociales o por medio de mensajes y llamadas no autorizadas te buscan para registrarla, ten cuidado.

Por lo anterior, al vincular tu línea telefónica no pueden pedirte tus datos biométricos, entre los que se incluyen lectura del iris, huellas dactilares, reconocimiento facial, pruebas de ADN y cualquier información fisiológica o médica.

No obstante, debes considerar que si realizas el registro en el portal habilitado por tu operadora, es probable que te soliciten una prueba de vida como una selfie para validar tu identidad. Si esto te preocupa, mejor realiza el proceso de manera presencia.

Además, sólo en ese caso, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares estipula que la operadora telefónica está obligada a proteger esas pruebas, así como los datos personales que proporciones.

Nadie más que tú puede dar de alta tu línea telefónica. Foto: Pexels

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¿Qué datos sí debes dar al registrar tu línea telefónica?

Por otra parte, los datos que sí o sí debes dar para vincular tu línea telefónica, antes del próximo 30 de junio, son:

Identificación oficial vigente, como INE o pasaporte.

Clave Única de Registro de Población (CURP) para personas físicas. Los extranjeros tienen que presentar la versión temporal.

RFC para personas morales.

¿Para qué sirve la vinculación de líneas telefónicas?

Con esta medida, la CTR pretende terminar con el anonimato en llamadas y mensajes de texto que comúnmente son utilizados para comete fraudes, estafas y otros delitos digitales.

Las líneas no vinculadas serán dadas de baja y únicamente podrán hacer llamadas de emergencia o llamadas que no dependen de una red móvil, por ejemplo, desde Messenger o Instagram.

Cuentas con 3 intentos para vincular tu línea telefónica en el portal de tu operadora móvil. Foto: Pixabay

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