El registro de líneas telefónicas es una medida de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y tiene por objetivo eliminar el anonimato con el que se cometen estafas y otros delitos digitales mediante llamadas.

Dicho proceso es simple: consiste en la vinculación del número, de una persona física o moral, con la CURP o RFC. Esta iniciativa ha causado polémica, pues de no realizarlo el servicio será suspendido.

Pero lo que pocos usuarios saben es que, aunque la línea quede desactivada, podrán seguirse comunicando.

¿Qué llamadas se pueden hacer sin registrar una línea telefónica?

Si no realizas el registro de tu número en el padrón de telefonía móvil, ¡no todo está pedido! Aún podrás hacer llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y al centro de atención a clientes de tu proveedor.

Otra opción son las llamadas desde aplicaciones como Messenger e Instagram, que no necesariamente dependen de un número porque utilizan la señal del Internet. Caso contrario a WhatsApp, donde se necesita tener un número para utilizar todas sus funciones.

Algunos números están exentos al registro. Foto: Pexels

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¿Quiénes están exentos de registrar su línea telefónica en México?

El Artículo 1 de los Lineamientos para la Identificación de las Líneas telefónicas Móviles indica que los números telefónicos asociados a una SIM que no cuenten con la capacidad técnica de generar llamadas de voz, envío de SMS o llamadas a través de Internet, no deberán realizar la vinculación.

Asimismo, quedan exentas:

Líneas institucionales como las de los servicios del gobierno o de emergencia.

Tablets con planes de datos.

En caso de que un menor de edad cuente con una línea móvil, el registro sigue siendo obligatorio; no obstante, deberá realizarlo su padre o tutor.

Consideraciones para el registro de líneas telefónicas

Actualmente, las empresas telefónicas se encuentran enviando mensajes a los usuarios para recordarles que la fecha límite del registro es el próximo 30 de junio.

Si eres persona física puedes registrar máximo 10 líneas telefónicas con tu CURP. Mientras que las personas morales no tienen una cantidad fija.

con tu CURP. Mientras que las personas morales no tienen una cantidad fija. Y finalmente, si realizas el trámite en línea, tendrás 3 intentos en el sitio habilitado por tu operadora; tras no obtener éxito, deberás acudir al centro de atención a clientes más cercano de tu compañía.

Las personas físicas pueden registras hasta 10 líneas con su CURP. Foto: Unsplash

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