En un mundo donde el tiempo vale oro, contar con herramientas que hagan más fácil nuestra rutina diaria puede marcar una gran diferencia. Y asistentes virtuales como Alexa son perfectos para eso.

Dicho dispositivo de Amazon te puede resultar útil para organizar tareas, controlar aparatos inteligentes y ahorrar tiempo con simples comandos de voz.

Desde encender las luces hasta recordar reuniones importantes o reproducir música mientras cocinas, Alexa puede ayudarte a realizar múltiples actividades con estos comandos.

¿Qué comandos de Alexa simplifican tu vida diaria?

1. Alarmas

De acuerdo con Amazon, puedes pedirle a tu bocina inteligente que te programe alarma para cada día de la semana o para todos los días. Los pasos son:

Repite la frase “Alexa por una alarma a las…”.

Y la segunda opción es a través de la aplicación “Alexa”, seleccionado la opción “Alarmas” para agregar una. Finalmente, escoge "Guardar" y listo.

Tu asistente te despertará en el horario elegido.

Alexa se puede activar por medio de la voz, repitiendo estos comandos. Foto: Unsplash

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2. Lista de compras

Si se te olvidan los productos que hacen falta en casa, Alexa puede ayudarte a crear una lista de compras, únicamente haciendo lo siguiente:

Abre la aplicación de Alexa y selecciona “más”.

Posteriormente elige “Listas y notas” y selecciona "Compras". Escribe tus productos y listo.

Por otro lado, si ya tienes una lista creada, pídele a Alexa que añada los artículos que te hacen falta.

3. Recordatorios

Alexa tiene la función de programar recordatorios con un calendario. Para activar el comando, por medio de la voz, sólo necesitas pedirle que agregue tu evento en una fecha específica y que te avise con anticipación.

Mientras que desde la aplicación, los pasos son:

Entra a la app y ve a “Más”.

Dirígete a “Recordatorios”.

Ahí podrás editar las veces que quieras tus eventos.

Alexa puede programar alarmas, listas de compra y pendientes. Foto: Unsplash

4. Lugares cercanos

Para planes en familia, con amigos o pareja, Alexa puede darte recomendaciones de sitios para visitar. Únicamente debes preguntarle qué restaurantes, cines, plazas, museos, etcétera, hay cerca de ti.

5. Música de tu preferencia

Seguramente la música te acompaña en tus días, mientras realizas tareas, pendientes en el hogar o a la hora de arreglarte. Y puedes pedirle a Alexa que reproduzca a tus artistas favoritos o vincular tu cuenta de Spotify para escucharlos.

En este último caso, los pasos para vincular son:

Entra a la app y ve a “más”.

Escoge “Configuración".

Después selecciona “Vincular nuevo servicio”, selecciona la aplicación de Spotify, inicia sesión y listo.

Con estos 5 comandos de Alexa notarás que tu vida es más sencilla.

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