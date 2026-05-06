Apple está apostando fuerte por mejorar la experiencia de navegación digital. La compañía de Cupertino avanza con actualizaciones clave en Mapas, integrando más datos, mejor calidad visual y un enfoque reforzado en la privacidad.

Uno de los cambios más relevantes es la ampliación de sus recorridos de recolección de imágenes en todo el mundo. A través de vehículos equipados con cámaras y sensores, Apple captura información para mantener sus mapas actualizados y habilitar funciones como “Echa un vistazo”, su alternativa a la vista a nivel de calle.

Leer también: WiFi 7 redefine la conexión a internet y abre paso al WiFi 8

Más allá de los autos

La novedad no se queda en las calles transitables. Apple también ha comenzado a utilizar sistemas portátiles en zonas peatonales, como algunas áreas de Ciudad de México donde los vehículos no pueden acceder. En estos casos, personas equipadas con un sistema integrado en la mochila, o dispositivos como iPhone y iPad, recopilan datos clave.

Este movimiento permite cubrir espacios que antes quedaban fuera del mapa digital, mejorando la precisión en calles estrechas o andadores. El resultado es una cartografía más completa y útil para los usuarios.

Apple amplía la recolección de datos con vehículos y peatones para mejorar la precisión. Foto: Apple

Imágenes que también entrenan tecnología

Las imágenes capturadas no solo sirven para visualizar las calles. Apple también las utiliza, una vez procesadas, para entrenar modelos relacionados con el reconocimiento, la creación y la mejora de imágenes.

Es decir, cada recorrido no solo alimenta a Mapas de Apple, sino también el desarrollo tecnológico detrás de varias herramientas digitales que los usuarios utilizan a diario.

Privacidad como eje central

En medio de este despliegue, Apple subraya su compromiso con la privacidad. Todas las imágenes publicadas pasan por procesos de difuminado para ocultar rostros y matrículas, una práctica que también se aplica en el entrenamiento de sus algoritmos.

Además, la empresa asegura que estos recorridos se realizan periódicamente para mantener la información actualizada, pero siempre bajo estándares de protección de datos.

Leer también: Cómo convertir tu celular viejo en una cámara casera de seguridad

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters