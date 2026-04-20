La compañía de Cupertino, Apple, anunció uno de los cambios más importantes en su historia reciente: Tim Cook dejará su cargo como director ejecutivo (CEO) para asumir el rol de presidente ejecutivo del consejo, mientras que John Ternus tomará el liderazgo de la compañía a partir del 1 de septiembre de 2026.

A través de un comunicado publicado en el sitio oficial de Apple, la transición, aprobada de manera unánime por el consejo directivo, forma parte de un plan de sucesión preparado durante años. Tim Cook continuará como CEO de la compañía durante el verano, esto con el fin de asegurar un relevo ordenado y trabajar de cerca con Ternus en esta nueva etapa.

Recordemos que desde el año pasado, salieron a relucir rumores de la salida de Tim Cook como CEO se la compañía y la posible elección de uno de los representantes principales de la compañía para sustituirlo.

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Tim Cook deja la dirección de Apple: John Ternus será el nuevo CEO. Imagen: Apple

¿Qué pasará con el papel de Tim Cook en Apple?

En su nuevo cargo como presidente ejecutivo, Cook seguirá vinculado a la empresa, participando en decisiones estratégicas y en el diálogo con reguladores y gobiernos a nivel global. “Ha sido el mayor privilegio de mi vida liderar Apple”, expresó el directivo tras el anuncio.

Por su parte, Ternus, quien hasta ahora se desempeñaba como vicepresidente senior de ingeniería de hardware, asume el reto de dirigir una de las compañías tecnológicas más influyentes del mundo. Su nombramiento refuerza la apuesta de Apple por líderes formados dentro de la propia organización y con profundo conocimiento de sus productos.

El movimiento marca el cierre de una etapa iniciada en 2011, cuando Tim Cook tomó las riendas tras la salida de Steve Jobs. A lo largo de estos años, Cook lanzó varios productos que posicionaron a la compañía como una una de las empresas más valiosas del planeta.

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