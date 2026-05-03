¿Cuántos celulares viejos tienes? Antes de que pienses en desecharlos, sería conveniente que los reutilices de la mejor manera, al convertirlos en cámaras de seguridad capaces de vigilar cada rincón de tu casa.

Este hack puede sacarte de apuros, sobre todo cuando necesites salir por periodos largos, ya sea por cuestiones laborales o porque te vas de vacaciones.

Si te interesa y quieres ponerlo en práctica, en Tech Bit te decimos cómo.

Para que tu celular antiguo pueda fungir como tu cámara de vigilancia, debe contar con suficiente espacio de almacenamiento. Foto: Unsplash / Freepik

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¿Qué ventajas tiene convertir tu celular en una cámara de vigilancia?

Antes de explicarte el procedimiento para configurar tu celular antiguo como cámara de vigilancia, debes tener en consideración las ventajas que esta acción ofrece.

Eufy, marca china especializada en dispositivos inteligentes domésticos, señala que, al convertir tu móvil en una cámara de seguridad para el hogar, obtienes beneficios económicos y de privacidad.

Ya que, al reutilizar tu dispositivo obsoleto, cuidas tu bolsillo al no adquirir un sistema de videovigilancia nuevo. Además, equipas tu vivienda con un instrumento de supervisión, con el que podrás estar al tanto de lo que sucede en tu hogar durante tu ausencia.

Otra ventaja que tiene este hack es que te sumas a las acciones de reciclaje y disminución de desechos tecnológicos para combatir el deterioro ambiental, producido, en gran medida, por la generación de residuos electrónicos.

¿Cómo convertir tu celular en una cámara de vigilancia?

Para convertir tu celular viejo en una cámara de seguridad potente, debes asegurarte de que tu equipo pueda conectarse a WiFi, su cámara y batería estén en buen estado y posea espacio de almacenamiento suficiente.

Si tu móvil reúne dichas características, entonces procede a realizar el siguiente paso a paso:

Restaura de fábrica tu dispositivo.

Enseguida, instala una app de cámara de vigilancia . Eufy recomienda aplicaciones seguras como Camy o DMSS. Solo recuerda utilizarlas adecuadamente y bajo tu propia responsabilidad.

. Eufy recomienda aplicaciones seguras como Camy o DMSS. Solo recuerda utilizarlas adecuadamente y bajo tu propia responsabilidad. Selecciona el punto en donde colocarás tu cámara y después, enchufa tu celular a la corriente para que esté encendido todo el tiempo y evitar que se descargue.

Finalmente, abre la aplicación que descargaste y configúrala.

Para administrar mejor tus grabaciones de vigilancia, elimínalas periódicamente del celular. Foto: Pixabay / Freepik

¿Qué debes tener en cuenta al convertir tu celular en una cámara de vigilancia?

Por último, contempla las siguientes sugerencias para que tu nueva cámara de vigilancia sea eficiente:

Ubica tu móvil en un punto estratégico en donde pueda capturar los espacios que deseas cuidar.

De preferencia, apoya tu celular en un portacelulares.

Procura que tu dispositivo se encuentre lo más cerca posible de tu módem.

Checa constantemente si la aplicación de vigilancia que instalaste tiene actualizaciones disponibles, así utilizarás herramientas nuevas y evitarás posibles ciberataques.

Periódicamente, elimina las grabaciones de tu celular para ganar más almacenamiento.

¡No subestimes tu celular viejo! Trata de darle un uso secundario que te beneficie a ti, a tu hogar y, desde luego, al medio ambiente.

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