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En un mundo donde el se ha vuelto indispensable para trabajar, estudiar, entretenerse y mantenerse conectado, saber cuántos datos consumes en casa puede ayudarte a evitar fallas de conexión, cargos extra o una velocidad más lenta de lo habitual.

Aunque muchas personas contratan un plan sin revisar realmente cuánto usan al mes, este dato es clave para elegir un servicio adecuado y aprovechar mejor la red. Hoy en te enseñamos a consultarlo.

Revisa tu consumo de Internet de manera periódica. Foto: Freepik
Revisa tu consumo de Internet de manera periódica. Foto: Freepik

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Pasos para revisar tu consumo de Internet

El consumo de Internet es la cantidad de información y acciones que utilizas al navegar en la web, ya sea para ver videos, descargar archivos o ejecutar aplicaciones.

Este conjunto de información se mide en megabytes (MB) o gigabytes (GB) y, de acuerdo con el proveedor americano Astound Broadband, las redes sociales y el streaming son lo que más consumen . Per no te preocupes, porque así puedes saber el dato exacto:

  • Desde tu celular, entra a los "Ajustes" e ingresa a “Red e Internet”.
  • Ve a "Uso de datos" y, después a “'Uso de datos por Wi-Fi”.
  • Da clic en una fecha para revisar el consumo y desliza hasta abajo para conocer las apps que más utilizan Internet.
  • También te recomendamos entrar a “Uso de datos móviles” para que saber cuál es tu consumo de Internet de tu paquete o saldo.

Otro método al que puedes recurrir es entrar a la app de tu proveedor de servicio; aquí, además de revisar el consumo de Internet, pues encontrar datos clave como la velocidad de descarga y subida.

Puedes consultar tu consumo de Internet desde tu celular. Foto: Captura de pantalla
Puedes consultar tu consumo de Internet desde tu celular. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo saber qué tipo de Internet te conviene?

Si consideras que tu consumo de supera los megas de tu paquete o plan, es mejor que contrates una red de navegación más amplia. La plataforma especializada en servicios de WiFi HighSpeedInternet sugiere considerar lo siguiente al momento de contratar el servicio:

  • El número de personas que viven en casa.
  • La cantidad de dispositivos y aparatos inteligentes que necesitan estar conectados a Internet para funcionar.
  • Si tú u otra persona que vive en casa trabaja o estudia en línea.
  • Si de manera constante descargas o envías archivos pesados.
  • La calidad en la que consumes contenido de streaming o en la web.
  • Si realizas actividades de alta demanda, como el gaming, que implican una mayor velocidad de red.
Si tu consumo de Internet es mayor a lo que tu plan te ofrece, cámbialo. Foto: Unsplash
Si tu consumo de Internet es mayor a lo que tu plan te ofrece, cámbialo. Foto: Unsplash

¿Cómo moderar tu consumo de Internet?

Hay diversas prácticas que puedes adoptar para moderar tu consumo de Internet y aprovechar mejor tu plan o paquete, lo que también beneficia a tu billetera y te evita recargos:

  • Desinstala las aplicaciones que no utilices en tu celular.
  • Desconecta el Internet de los dispositivos cuando no los estés usando.
  • Desconecta el WiFi de los equipos que ya no sirven.
  • En la medida de lo posible, procura no consumir tanto contenido en alta calidad. Por ejemplo, un video podcast puede verse en baja y escuchar simplemente el sonido.
  • Actualiza tus dispositivos para optimizarlos y que gestionen mejor el consumo de Internet.

Ahora que lo sabes, revisa tu consumo de de manera periódica, notarás una gran diferencia en la cantidad de GB o MG que utilizas en tus actividades cotidianas.

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