En un mundo donde el Internet se ha vuelto indispensable para trabajar, estudiar, entretenerse y mantenerse conectado, saber cuántos datos consumes en casa puede ayudarte a evitar fallas de conexión, cargos extra o una velocidad más lenta de lo habitual.

Aunque muchas personas contratan un plan sin revisar realmente cuánto usan al mes, este dato es clave para elegir un servicio adecuado y aprovechar mejor la red. Hoy en Techbit te enseñamos a consultarlo.

Revisa tu consumo de Internet de manera periódica. Foto: Freepik

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Pasos para revisar tu consumo de Internet

El consumo de Internet es la cantidad de información y acciones que utilizas al navegar en la web, ya sea para ver videos, descargar archivos o ejecutar aplicaciones.

Este conjunto de información se mide en megabytes (MB) o gigabytes (GB) y, de acuerdo con el proveedor americano Astound Broadband, las redes sociales y el streaming son lo que más consumen Internet. Per no te preocupes, porque así puedes saber el dato exacto:

Desde tu celular, entra a los "Ajustes" e ingresa a “Red e Internet”.

Ve a "Uso de datos" y, después a “'Uso de datos por Wi-Fi”.

Da clic en una fecha para revisar el consumo y desliza hasta abajo para conocer las apps que más utilizan Internet.

También te recomendamos entrar a “Uso de datos móviles” para que saber cuál es tu consumo de Internet de tu paquete o saldo.

Otro método al que puedes recurrir es entrar a la app de tu proveedor de servicio; aquí, además de revisar el consumo de Internet, pues encontrar datos clave como la velocidad de descarga y subida.

Puedes consultar tu consumo de Internet desde tu celular. Foto: Captura de pantalla

¿Cómo saber qué tipo de Internet te conviene?

Si consideras que tu consumo de Internet supera los megas de tu paquete o plan, es mejor que contrates una red de navegación más amplia. La plataforma especializada en servicios de WiFi HighSpeedInternet sugiere considerar lo siguiente al momento de contratar el servicio:

El número de personas que viven en casa.

La cantidad de dispositivos y aparatos inteligentes que necesitan estar conectados a Internet para funcionar.

Si tú u otra persona que vive en casa trabaja o estudia en línea.

Si de manera constante descargas o envías archivos pesados.

La calidad en la que consumes contenido de streaming o en la web.

Si realizas actividades de alta demanda, como el gaming, que implican una mayor velocidad de red.

Si tu consumo de Internet es mayor a lo que tu plan te ofrece, cámbialo. Foto: Unsplash

¿Cómo moderar tu consumo de Internet?

Hay diversas prácticas que puedes adoptar para moderar tu consumo de Internet y aprovechar mejor tu plan o paquete, lo que también beneficia a tu billetera y te evita recargos:

Desinstala las aplicaciones que no utilices en tu celular.

Desconecta el Internet de los dispositivos cuando no los estés usando.

Desconecta el WiFi de los equipos que ya no sirven.

En la medida de lo posible, procura no consumir tanto contenido en alta calidad. Por ejemplo, un video podcast puede verse en baja y escuchar simplemente el sonido.

Actualiza tus dispositivos para optimizarlos y que gestionen mejor el consumo de Internet.

Ahora que lo sabes, revisa tu consumo de Internet de manera periódica, notarás una gran diferencia en la cantidad de GB o MG que utilizas en tus actividades cotidianas.

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