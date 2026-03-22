Más Información
Ring Royale: Alejandro Macías advierte riesgos tras pelea de Alfredo Adame vs Carlos Trejo; “mala idea hacer box en la tercera edad”
[Publicidad]
Hay personas que prefieren pasar tiempo en la comodidad de su casa, en lugar de salir con amigos o realizar alguna actividad. Para este grupo, Internet se convierte en una puerta de escape gracias a las redes sociales, plataformas y diversos sitios de entretenimiento.
Si te identificas con ellas, hoy en Techbit te compartimos 5 páginas web para explorar en tus ratos de ocio, pues incluso puedes aprender nuevos datos o descubrir habilidades que no sabías que tenías.
Leer también Desactiva esta función automática de tu celular para evitar ciberataques
Las mejores 5 páginas web para perder el tiempo
Si las plataformas de streaming y las redes sociales ya no te entretienen lo suficiente, entonces échale un ojo a estas páginas web que te darán horas y horas de diversión:
1. Astronomy Picture of the Day
Esta página web condensa avistamientos astronómicos desde 1995 hasta la fecha, pero además cuenta con un calendario que muestra los fenómenos que ocurrieron diariamente.
Otra curiosidad del sitio es que recibe a los visitantes con una "fotografía del día", misma que muestra detalles del avistamiento para ampliar sus conocimientos sobre astronomía.
2. Silk
Si te gusta dibujar o hacer "rayones" para desestresarte, entonces esta segunda página web te encantará. Silk te ofrece una pantalla negra para crear figuras, trazos y todo lo que se te ocurra con ayuda del cursor del mouse.
Los garabatos dibujados se duplicarán en colores fluorescentes, y puedes imprimirlos si los quieres tener de recuerdo o simplemente guardarlos en tu galería de fotos.
3. Mental floss
Si te consideras una persona curiosa por la historia, la geografía y otras disciplinas, esta página te dará todo lo que necesitas. En "Mental floss" encontrarás notas con datos curiosos de temas variados, desde música, películas, literatura y muchos géneros de entretenimiento.
De igual manera, podrás ampliar tu vocabulario porque ofrece una categoría especial de palabras que posiblemente desconocías su significado.
4. Substack
Recientemente, esta página web se viralizó porque cualquier persona puede escribir sobre sus intereses personales, ensayos, poemas, historias o utilizarlo como un blog. Por lo mismo, todos pueden leer lo que otros usuarios postean.
Aquí hay libertad para compartir temas de interés público, que fomenten la comunidad en línea y promuevan la interacción sana entre personas del mundo.
5.Bored?
Finalmente, si te sientes aburrido y te da pereza buscar una página web nueva, Bored? es la solución a tus problemas. Al entrar a este portal de Internet observarás un botón rojo que, tras apretarlo, arroja juegos y dinámicas entretenidas en línea.
En caso de que no te guste la selección que hizo para ti, puedes volver a presionar el botón y se actualizará. Nunca se repetirán los temas y nunca te aburrirás.
¿Ya sabes con cuál de todas te vas a entretener?
Leer también Netflix sube sus precios: ¿cuánto tendrás que pagar a partir de abril?
Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters
Noticias según tus intereses
[Publicidad]