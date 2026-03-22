Hay personas que prefieren pasar tiempo en la comodidad de su casa, en lugar de salir con amigos o realizar alguna actividad. Para este grupo, Internet se convierte en una puerta de escape gracias a las redes sociales, plataformas y diversos sitios de entretenimiento.

Si te identificas con ellas, hoy en Techbit te compartimos 5 páginas web para explorar en tus ratos de ocio, pues incluso puedes aprender nuevos datos o descubrir habilidades que no sabías que tenías.

Existen páginas web sobre disciplinas como la astronomía, donde puedes dibujar o escribir, que te podrían interesar. Foto: Unsplash

Leer también Desactiva esta función automática de tu celular para evitar ciberataques

Las mejores 5 páginas web para perder el tiempo

Si las plataformas de streaming y las redes sociales ya no te entretienen lo suficiente, entonces échale un ojo a estas páginas web que te darán horas y horas de diversión:

1. Astronomy Picture of the Day

Esta página web condensa avistamientos astronómicos desde 1995 hasta la fecha, pero además cuenta con un calendario que muestra los fenómenos que ocurrieron diariamente.

Otra curiosidad del sitio es que recibe a los visitantes con una "fotografía del día", misma que muestra detalles del avistamiento para ampliar sus conocimientos sobre astronomía.

"Astronomy Picture of the Day" muestra fotografías de fenómenos astronómicos diferentes todos los días. Foto: Captura de pantalla

2. Silk

Si te gusta dibujar o hacer "rayones" para desestresarte, entonces esta segunda página web te encantará. Silk te ofrece una pantalla negra para crear figuras, trazos y todo lo que se te ocurra con ayuda del cursor del mouse.

Los garabatos dibujados se duplicarán en colores fluorescentes, y puedes imprimirlos si los quieres tener de recuerdo o simplemente guardarlos en tu galería de fotos.

"Silk" te entretiene con sus colores llamativos y con los "garabatos" que permite hacer. Foto: Captura de pantalla

3. Mental floss

Si te consideras una persona curiosa por la historia, la geografía y otras disciplinas, esta página te dará todo lo que necesitas. En "Mental floss" encontrarás notas con datos curiosos de temas variados, desde música, películas, literatura y muchos géneros de entretenimiento.

De igual manera, podrás ampliar tu vocabulario porque ofrece una categoría especial de palabras que posiblemente desconocías su significado.

"Mental floss" está hecha para las personas curiosas que les gusta descubrir datos nuevos. Foto: Captura de pantalla

4. Substack

Recientemente, esta página web se viralizó porque cualquier persona puede escribir sobre sus intereses personales, ensayos, poemas, historias o utilizarlo como un blog. Por lo mismo, todos pueden leer lo que otros usuarios postean.

Aquí hay libertad para compartir temas de interés público, que fomenten la comunidad en línea y promuevan la interacción sana entre personas del mundo.

En "Substack" puedes escribir sobre cualquier tema y todos te pueden leer. Foto: Captura de pantalla

5.Bored?

Finalmente, si te sientes aburrido y te da pereza buscar una página web nueva, Bored? es la solución a tus problemas. Al entrar a este portal de Internet observarás un botón rojo que, tras apretarlo, arroja juegos y dinámicas entretenidas en línea.

En caso de que no te guste la selección que hizo para ti, puedes volver a presionar el botón y se actualizará. Nunca se repetirán los temas y nunca te aburrirás.

"Bored?" te sorprende con distintos juegos cada que aprietas el botón rojo. Foto: Captura de pantalla

¿Ya sabes con cuál de todas te vas a entretener?

Leer también Netflix sube sus precios: ¿cuánto tendrás que pagar a partir de abril?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters