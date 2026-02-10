Hoy, 10 de febrero, se celebra el Día de la Internet Segura una conmemoración que busca promover el uso responsable de la red entre niños y jóvenes.

Esta iniciativa es impulsada por la red Insafe/INHOPE con el apoyo de la Comisión Europea, quienes brindan información para concientizar sobre los beneficios y riesgos del uso del internet.

Y a propósito de esta fecha, en Tech Bit nos hemos dado a la tarea de enlistar cuáles son las actividades que debes evitar hacer en línea si estás conectada a una red wifi pública.

Internet seguro: lo que no deberías hacer al usar una red wifi pública. Imagen: Unsplash

Leer también: ChatGPT: ¿cuál es el prompt que te convierte en caricatura, según tu profesión?

Las redes wifi públicas son una excelente oportunidad para que los ciberdelincuentes hagan sus actividades delictivas. La carencia de requisitos de autenticación ayuda a que el hacker se interponga en el punto de conexión y toda la información que manejas en la nube, mientras estás conectado, sea enviada al delincuente quien puede usarla para su propio beneficio.

Además, esto le da la oportunidad de contaminar tu dispositivo de algún tipo de malware para mantener el acceso a tu información. En este sentido, lo ideal es evitar conectarse a redes wifi públicas.

Sin embargo, sabemos que estar conectado a internet es importante ya que mediante esta conexión puedes realizar múltiples actividades como trabajar, estudiar, comunicarte, entre otras, desde cualquier lugar. Por ello, lo mejor es evitar realizar ciertas acciones cuando estás conectado al wifi público.

5 cosas que no debes hacer si usas una red wifi pública

Hacer una compra o pago

Realizar compras mientras estás conectado a una red wifi pública puede poner en riesgo tus datos bancarios pues puede que la página no esté cifrada y podrías sufrir un ataque Man-in-the-Middle y robar tu información.

Enviar datos personales o sensibles

Tu actividad en línea podría ser interceptada y si compartes datos personales o información sensible puede ser robada y usada para dañarte o amenazarte.

Entrar a sitios HTTP

Otra actividad que debes evitar es ingresar a sitios sin cifrar o páginas HTTPS pues puede haber intrusos que intercepten la conexión y espíen todo lo que haces en internet.

Internet seguro: lo que no deberías hacer al usar una red wifi pública. Imagen: Unsplash

Ingresar a tus aplicaciones del banco

Uno de los errores que cometen seguido los usuarios es entrar a sus aplicaciones del banco al estar conectados a un red wifi pública. Esto es un grave error ya que los ciberdelincuentes podrían inyectar un malware al equipo y robar tus acceso al banco para después extraer tu dinero.

Tener tu equipo desprotegido

Lo más importante de todo es que mantengas tu equipo protegido con sistemas de seguridad que permitan detectar el malware y lo erradique antes de cause algún daño en tu dispositivo.

Además, debes mantener el sistema de tu equipo actualizado para corregir vulnerabilidades y mantenerlo lo más seguro posible.

Leer también: 7 universidades que han estudiado el impacto de Bad Bunny

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters