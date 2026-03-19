En un mercado saturado de lanzamientos constantes y mejoras incrementales, Nothing quiere jugar bajo reglas distintas.

Con la llegada a México de la nueva serie Phone (4a) y los Headphone (a), la marca no solo renueva su portafolio, también refuerza una filosofía que cuestiona directamente la forma en la que se desarrolla la industria: “No nos parece que lanzar un teléfono con pequeños cambios justifique un nuevo producto; el beneficio para el usuario sería prácticamente nulo”, explica David Sanmartín en entrevista para Tech Bit de EL UNIVERSAL.

Para la compañía, la evolución y éxito de la marca no debe medirse en cifras aisladas, sino en el impacto real que tiene en el uso cotidiano. Una idea que, en un entorno dominado por comparativas técnicas, busca reconectar con la experiencia del usuario.

David Sanmartín, cofundador de Nothing. Foto: Paloma Vega

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La innovación sí importa

Para la compañía, el verdadero espacio de innovación hoy no está en la gama alta, sino en la media. “Con la gama media vimos una oportunidad real de innovar de un año a otro”, asegura Sanmartín.

Esa visión se traduce en los nuevos Phone (4a) y Phone (4a) Pro, dispositivos que buscan equilibrar diseño, rendimiento y software sin caer en la carrera por números más altos.

El Phone (4a) Pro, por ejemplo, incorpora un cuerpo metálico de una sola pieza, sistema de cámaras con zoom periscópico de hasta 140x y la evolución del sistema Glyph con la nueva Glyph Matrix. Mientras tanto, el Phone (4a) apuesta por mantener esa experiencia en un formato más accesible, con fotografía impulsada por inteligencia artificial y un diseño transparente distintivo.

Por otro lado, han cambiado su diseño y han abierto su panorama de colores, esto sin perder la identidad que los caracteriza. Desde sus inicios, Nothing apostó por una estética minimalista dominada por el blanco y negro. Hoy, esa narrativa evoluciona. “Queríamos seguir siendo fieles a nuestro ADN, pero también ser un poco más aventureros”, comenta el directivo.

La nueva generación introduce colores como azul y rosa, este último reinterpretado incluso en acabados metálicos en el modelo Pro. Una decisión que, según la marca, ha sido bien recibida por distintos perfiles de usuarios.

Audio con personalidad propia

La expansión del ecosistema llega también con los Headphone (a), una categoría altamente competitiva donde Nothing busca diferenciarse con decisiones poco comunes.

“Lo que aportamos es algo que se había ido perdiendo: controles físicos claros, con feedback inmediato para el usuario”, explica Sanmartín. A esto se suma una batería de hasta 135 horas, cancelación activa de ruido adaptativa y un diseño que mantiene el lenguaje visual de la marca, con colores más expresivos frente a la sobriedad del mercado.

El diseño, nuevamente, juega un papel clave. Colores más expresivos y un lenguaje visual coherente con el resto del ecosistema refuerzan la idea de que los dispositivos no solo son herramientas, sino extensiones de la personalidad del usuario.

David Sanmartín, cofundador de Nothing. Foto: Paloma Vega

Menos detalles técnicos, más experiencia

En un entorno altamente competitivo por tener una ficha técnica más alta, Nothing insiste en un enfoque distinto: “Nuestra ambición no es tener las mejores especificaciones, sino ofrecer la mejor experiencia de usuario”, afirma.

Esto se refleja en Nothing OS 4.1, basado en Android 16, que apuesta por una interfaz limpia, personalización profunda y herramientas de inteligencia artificial como Essential Search o Essential Memory, las cuales buscan anticiparse a las necesidades del usuario. O incluso Playground que abre la puerta a una personalización más profunda sin necesidad de conocimientos técnicos.

“Elegimos de forma muy consciente las especificaciones y las integramos con el software para crear un producto realmente redondo”. Y agrega que más allá de especificaciones o diseño, el objetivo final es claro. “Esperamos que cuando alguien use un Nothing diga: ‘Este teléfono es capaz de hacerlo todo y supera mis expectativas’”, puntualiza Sanmartín.

México: un mercado clave

A tres años de su llegada, la marca reconoce una buena recepción en el país y traza objetivos claros. “Nuestra meta en México es hacernos un hueco en el mercado y competir dentro del top cinco de marcas”, señala.

La estrategia: democratizar su propuesta con productos más accesibles sin perder identidad. Aunque no comparte cifras específicas, el directivo señala que la recepción ha sido positiva por lo que esperan un crecimiento importante en los próximos años.

También, David Sanmartin compartió con Tech Bit que la internamente la compañía ya mira hacia el futuro como una nueva etapa: “2026 es el inicio del capítulo dos de Nothing: una etapa para llegar a un público más masivo”, adelanta.

Aunque su público ideal sigue siendo el de los “rebels creatives” (usuarios que buscan diferenciarse), la nueva gama apunta a un espectro mucho más amplio

En los últimos años, la empresa ha pasado de depender de terceros a desarrollar más procesos de forma interna, especialmente en software, lo que le ha permitido ofrecer productos más pulidos. La madurez de la marca, según explica, se refleja en decisiones más estratégicas y en una visión más clara sobre su lugar en la industria.

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