Por Adriana Noreña, Vicepresidenta de Google para Hispanoamérica

Históricamente, las revoluciones tecnológicas han tenido una deuda pendiente con la equidad. En el pasado, el acceso a la innovación era un privilegio de pocos, un lujo delimitado por la geografía, el acceso a la educación, los recursos económicos y, frecuentemente, el género. Pero ahora nos encontramos frente a un nuevo punto de inflexión para aprovechar a la inteligencia artificial (IA) como la gran niveladora social en latinoamérica.

Hoy en día, la disponibilidad de tecnología de vanguardia a costos reducidos ha democratizado el acceso a herramientas potentes como nunca antes. Esta evolución permite que, actualmente, cualquier mujer tenga la posibilidad de aprender inglés, dominar la programación o emprender un proyecto propio de manera flexible, sin importar el lugar o el momento en que se encuentre.

Por qué la IA es el nuevo lenguaje del liderazgo femenino. Imagen: Freepik

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Diversas investigaciones validan que esta transformación está en marcha. De acuerdo con información reciente de Ipsos, se observa una reducción significativa en la brecha de adopción de chatbots de inteligencia artificial, alcanzando un 61% de uso entre las mujeres. Esta tendencia señala el surgimiento de una generación femenina que integra la tecnología como una herramienta clave para impulsar su desarrollo económico y profesional.

Derribando los muros del "status quo"

La IA está actuando como un catalizador para derribar tres barreras estructurales que han contribuido históricamente a ralentizar el ascenso del talento femenino:

La IA funciona como un asistente de productividad de alto nivel, automatizando tareas que históricamente han saturado la jornada de las mujeres, quienes a menudo asumen una carga desproporcionada de tareas de cuidado. Al liberar horas valiosas en la redacción, síntesis y análisis de información, la tecnología permite que el enfoque se desplace hacia la estrategia y la innovación.

funciona como un asistente de productividad de alto nivel, automatizando tareas que históricamente han saturado la jornada de las mujeres, quienes a menudo asumen una carga desproporcionada de tareas de cuidado. Al liberar horas valiosas en la redacción, síntesis y análisis de información, la tecnología permite que el enfoque se desplace hacia la estrategia y la innovación. La brecha en las disciplinas STEM ha perpetuado la desigualdad salarial por mucho tiempo. Sin embargo, la IA está transformando este panorama al funcionar como un "traductor universal" que elimina la necesidad de conocimientos técnicos avanzados para desarrollar aplicaciones o sitios web.

está transformando este panorama al funcionar como un "traductor universal" que elimina la necesidad de conocimientos técnicos avanzados para desarrollar aplicaciones o sitios web. El fortalecimiento del trabajo remoto y la formación a distancia permite que una mujer lidere proyectos globales desde su comunidad, integrándose a la economía digital sin las barreras de movilidad que antes limitaban su potencial.

El liderazgo del futuro es una combinación de humanidad e inteligencia

De acuerdo con el Foro Económico Mundial en su reporte Gender Parity in the Intelligent Age 2025, el éxito en los puestos laborales del mañana dependerá de un equilibrio entre el dominio técnico de la IA y una sólida inteligencia social. Bajo esta premisa, el liderazgo femenino posee una ventaja estratégica fundamental: la capacidad de usar la IA no solo para automatizar, sino para expandir habilidades intrínsecamente humanas como el juicio ético, la empatía y el trabajo colaborativo.

Pero no podemos caer en la complacencia. Aunque el talento femenino que usa IA ha crecido significativamente, la retención en roles de liderazgo sigue siendo un desafío. Para que la IA sea verdaderamente inclusiva, necesitamos que las mujeres no solo sean usuarias, sino arquitectas de estas soluciones. Una tecnología diseñada sin la visión de la mitad de la población está destinada a heredar los sesgos del pasado.

Adriana Noreña, Vicepresidenta de Google para Hispanoamérica. Imagen: cortesía

La meta de Google para el año 2026 es contundente: evolucionar desde el simple acceso hacia una verdadera suficiencia técnica mediante recursos como los Fundamentos y Certificados de Carrera de Google. Invito a todas las personas a capitalizar estas certificaciones al máximo. Es un momento único para la región y mi deseo es que la inteligencia artificial se convierta en el motor que nos impulse a un desarrollo personal, laboral y comunitario y que este hiperprogreso que nos promete la IA finalmente sea asequible para todas las personas.

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