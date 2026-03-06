Google ha lanzado nuevas herramientas de seguridad para los usuarios que cuentan con algún celular Google Pixel. De acuerdo con el gigante tecnológico, la nueva actualización de seguridad está diseñada para "blindar la privacidad de los usuarios y prevenir el fraude tecnológico".

En este sentido, ahora tu Google Pixel ya tiene la posibilidad de detectar las llamadas de fraude para prevenir que los usuarios enfrenten situaciones de riesgo por los ciberdelincuentes.

En Tech Bit te contamos cómo funciona esta nueva herramienta de los Google Pixel.

Google Pixel ya puede detectar las llamadas de fraude: así funciona. Imagen: cortesía

¿Cómo funciona la detección de llamadas de fraude de los Google Pixel?

La nueva herramienta de los Google Pixel funciona con ayuda de inteligencia artificial de última generación, la cual se ejecuta localmente en el dispositivo. Esta analiza el audio de la llamada en tiempo real para identificar patrones de habla y tácticas comúnmente utilizadas por actores maliciosos.

Cuando el sistema calcula que existe una alta probabilidad de estafa, emite alertas visuales, sonoras y hápticas (vibraciones) inmediatas, las cuales alertan al usuario de que se encuentran frente a una llamada de fraude.

Debido a que este sistema funciona mediante las llamadas que recibe el usuario, Google garantiza que la conversación se mantiene en total privacidad ya que se procesa directamente en el hardware del celular.

Los usuarios de Google Pixel compatibles en México ya pueden hacer uso de esta función para proteger sus datos y mitigar riesgos.

Google Pixel ya puede detectar las llamadas de fraude: así funciona. Imagen: cortesía

Otras nuevas funciones de Google Pixel

A México también arribaron otras nueva funciones de Google Pixel. Estas son:

De la pantalla al clóset con IA: Ahora los Google Pixel cuentan con una función llamada "Busca con un círculo", la cual rastrea prendas individuales a partir de un look completo en un solo paso.

Pixel Watch 4 con nuevas funciones: El Pixel Watch 4 tiene nuevos gestos de una sola mano para controlar el reloj, además de pagos automáticos con acercar únicamente la muñeca a la terminal.

Inclusión sin conexión. Para las personas con debilidad visual, la opción de "Encuadre Guiado" ya está disponible y se puede usar sin necesidad de usar internet.

