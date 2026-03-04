Netflix es una de las plataformas de streaming más consumidas en el mercado, pues a lo largo de los años ha cautivado a millones de usuarios con su catálogo de películas, series y documentales.

Sin embargo, para seguir funcionando y ofrecer un servicio óptimo, de manera frecuente lanza actualizaciones y eso implica que ciertos dispositivos dejen de ser compatibles, especialmente los antiguos.

Si quieres saber en cuáles dejará de funcionar este mes de marzo, sigue leyendo.

Netflix dejará de funcionar en ciertos dispositivos debido a las limitaciones de sus sistemas operativos. Foto: Pixabay

¿En qué dispositivos dejará de funcionar Netflix en marzo 2026?

“Si un dispositivo ya no puede obtener las actualizaciones necesarias de su fabricante o admitir nuevas funciones, podemos finalizar el soporte para él”, explica Netflix en su página oficial.

Esta no es una simple imposición del gigante de streaming, sino que responde a la necesidad de operar con sistemas operativos modernos que tengan la capacidad suficiente de soportar sus actualizaciones, incluyendo las de seguridad.

Recientemente, la compañía estadounidense informó que, a partir del 15 de marzo, la aplicación dejará de funcionar tanto en celulares como Smart TVs antiguas, específicamente en aquellos que hayan sido fabricaron antes de 2015.

Televisiones

Para que vayas revisando la antigüedad de tu dispositivo, y no te tome por sorpresa si de pronto no puedes ver tu contenido favorito, estos son los modelos de televisiones que dejarán de ser compatibles:

Apple TV: Modelos de primera, segunda y tercera generación.

LG y Panasonic que ya no cuenten con actualizaciones de software y que hayan sido lanzadas antes de 2015.

Samsung: televisiones de la serie EOS fabricadas entre los años 2012 y 2015.

Sony: Modelos de la línea Bravia, entre ellos, las series KDL, XBR, W95 y X95.

Celulares

Por otra parte, los celulares que dejarán de recibir soporte técnico y en los que ya no se podrán descargar actualizaciones futuras de Netflix son:

Samsung Galaxy S5.

Sony Xperia M4 Aqua.

Motorola Moto X.

LG G4.

HTC One M8.

Huawei Ascend Mate 7.

Asus ZenFone 2.

Apple: solo estará disponible en dispositivos con iOS 17 o iPadOS 17.

Consolas

También vale la pena mencionar que la consola de videojuegos PlayStation 3, desarrollada por Sony Interactive Entertainment, dejó de ser compatible con Netflix desde el pasado 2 de marzo.

Netflix alerta a los usuarios si dejarán de recibir actualizaciones. Foto: Unsplash

¿Qué hacer si en tu televisión dejará de funcionar Netflix?

Si en tu Smart TV ya no podrás ver Netflix, existen dispositivos externos que se conectan al puerto HDMI y permiten utilizar la plataforma de streaming, por ejemplo, Roku Streaming Stick, Amazon Fire TV Stick, Xiaomi Tv Stick o Apple TV (de nueva generación).

Pero si vas a aprovechar para estrenar televisión en casa, no tires tu dispositivo antiguo y mejor explora la posibilidad de reutilizarlo o reciclarlo. Sólo que antes lo deberás reestablecer de fábrica para eliminar tus datos.

