Vivimos en una época en la que las plataformas de streaming forman parte de la vida de millones de familias. Servicios como HBO Max, Netflix o Disney+ dan acceso a un catálogo de contenido amplio, pero aún así hay quieres prefieren ver televisión en el celular.

Si tú eres parte de este grupo de personas, en Techbit cómo sintonizar tus canales favoritos desde tu dispositivo móvil, y sin pagar ni un peso.

Las plataformas FAST no necesitan el registro de una cuenta. Foto: Freepik

¿Cómo ver televisión en vivo y gratis desde tu celular?

Si quieres ver TV en vivo sin tener que pagar servicios de streaming, la mejor opción es a través de las plataformas FAST, que ofrecen canales de televisión totalmente gratuitos.

Dichas plataformas han ganado popularidad porque permiten a los usuarios disfrutar gran cantidad de contenido en vivo sin preocuparse por sus carteras. Además, son fáciles de usar porque ni siquiera necesitan el registro de una cuenta, basta con descargarlas en el celular.

No obstante, al tratarse de servicios que no requieren una suscripción mensual, las plataformas FAST incluyen anuncios, al igual que la televisión convencional. Pero si esto no te molesta, entonces te decimos cuáles son las mejores.

Puedes disfrutar películas, series y más contenido en las plataformas FAST. Foto: Unsplash

¿Cuáles son las principales plataformas FAST?

Durante los últimos años, la popularidad de las plataformas FAST ha crecido de manera significativa. De acuerdo con Samsung, sus beneficios son la gratuidad para el usuario, el alcance para anunciantes y una experiencia de nicho personalizada.

Las más famosas en el mercado son:

Pluto TV

Tubi

Plex

Canal de Roku

Vix (que cuenta con servicio gratuito con anuncios)

PBS Kids Video

Sensical

Todas las anteriores plataformas son compatibles con el celular, Smart TV o Tablet. Y su contenido es variado: películas, series, noticieros, deportes e incluso canales con temáticas especiales como anime, comedia, drama o programas infantiles.

De igual manera, existen servicios de este tipo desarrollados por los mismos fabricantes. Por ejemplo, Samsung TV Plus viene integrado en las televisiones de la marca y ofrece contenido gratis con pausas publicitarias.

Por otro lado, si estás suscrito a un servicio multicanal alternativo al cable, como YouTube TV, Hulu+Live TV, DirecTV, Philo, Sling, DISH o Fubo Sports Network, podrás ver su contenido en tu celular únicamente descargando la aplicación móvil e iniciando sesión.

