¡El reloj no se detiene y las mejores ofertas del año están a punto de expirar! Estamos en las últimas horas del Hot Sale 2026 y Amazon México ha pisado el acelerador a fondo para despedir el evento con los descuentos más agresivos de la temporada.

Si dejaste pasar los primeros días o estabas esperando a que bajara ese producto que tanto deseas en tecnología, moda o artículos para el hogar, esta es tu última llamada.

Prepara la tarjeta y no pierdas ni un segundo, porque aquí te presentamos las promociones más brutales que debes cazar antes de que el contador llegue a cero.

Los mejores descuentos en Amazon México

Amazon Fire TV Stick HD

Si tienes una televisión secundaria en la cocina, un monitor antiguo acumulando polvo o simplemente tu pantalla principal se quedó atrapada en la era "no-tan-smart" con resolución 1080p, Amazon tiene la solución definitiva. El Amazon Fire TV Stick HD llega para simplificar el catálogo de la marca (reemplazando al modelo Lite y al estándar anterior) ofreciendo un paquete redondo que prioriza el bolsillo sin sacrificar la experiencia de usuario.

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AVERA Frigobar 1.6 pies cúbicos, 45 Litros

Cuando el espacio en casa es limitado o simplemente buscas la comodidad de tener tus bebidas y snacks helados en la oficina, un dormitorio universitario o una habitación de visitas, un mini refrigerador compacto es la solución ideal. El Frigobar AVERA de 1.6 pies cúbicos (45 Litros) (modelos FB46L en plata y FB01 en negro) se posiciona como uno de los competidores más fuertes en el terreno de la refrigeración compacta de entrada.

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JBL PartyBox 520 - Altavoz portátil para Fiesta

Si hay una marca que sabe cómo adueñarse de una fiesta, es JBL. Con la llegada del JBL PartyBox Stage 320, la firma no solo renueva su altavoz de formato medio más popular (el legendario PartyBox 310), sino que introduce cambios estructurales y tecnológicos que lo convierten en la opción portátil más sólida del mercado para eventos, exteriores y reuniones a gran escala.

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Cuisinart TOA-60 freidora de aire

El Cuisinart TOA 60 freidora de aire es una auténtica estación de trabajo culinaria diseñada para quienes buscan ahorrar espacio en el mostrador sin sacrificar versatilidad. Con una potente resistencia de 1800 vatios, este equipo va mucho más allá de una freidora de aire convencional de canasta, permitiendo hornear, asar, tostar y mantener calientes tus platillos con un rendimiento de nivel profesional.

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DREAME D9 MAX Gen 2 Aspiradora Robot

Si estás buscando automatizar la limpieza de tu hogar sin gastar una fortuna en estaciones de vaciado masivas, la Dreame D9 Max Gen 2 se posiciona como una de las alternativas más atractivas del momento. Esta segunda generación da un salto cuántico respecto a su antecesora al elevar la potencia de succión hasta unos impresionantes 6000 Pa, una cifra que habitualmente solo se encuentra en modelos de gama premium.

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Samsung Galaxy S25 Ultra Azul 256GB

El Samsung Galaxy S25 Ultra Azul (256GB) es el smartphone insignia definitivo de la marca, destacando por un refinado diseño de bordes redondeados en su robusto marco de titanio, alejándose de las esquinas totalmente rectas del modelo anterior para ofrecer un agarre mucho más ergonómico.

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