Toluca, Estado de México. - El gobierno estatal mexiquense ha subsidiado más de 68 millones de viajes, en su sistema de transporte colectivo, a adultos mayores, niños y personas con discapacidad.

Los beneficiados han viajado gratis del 1 de junio al 12 de Julio, en el Mexibús, Mexicable y Trolebús Mexiquense lo que ha ayudado a la economía diaria de miles de familias.

El traslado sin pagar se ha convertido en un apoyo cotidiano para miles de mexiquenses. Prueba de ellos en el lapso del 1 de julio de 2024 al 12 de julio de 2026, el Gobierno del Estado de México ha subsidiado los más de 68 millones de viajes.

Lee también Congreso de CDMX perfila periodo extraordinario; Morena prevé discutir reforma judicial y nuevas iniciativas

La administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez (Morena) destinó a este programa, 664 millones 620 mil pesos, recursos que permitieron financiar 66 millones 487 mil viajes gratuitos y transbordos libres en Mexibús y Mexicable, además de 2 millones 338 mil viajes sin costo en el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta.

En Mexibús y Mexicable, el beneficio se refleja en 33 millones 446 mil viajes gratuitos y 33 millones 41 mil transbordos sin costo realizados en los 11 puntos de conexión entre ambos sistemas.

[Publicidad]

Más de 68 millones de viajes han sido gratuitos en el Edomex; destinan 664 mdp al programa de subsidios al transporte. Foto: Especial.

Los apoyos alcanzan a usuarios de:

Ecatepec

Tecámac

Coacalco

Zumpango

Nezahualcóyotl

Chicoloapan

Chimalhuacán

Tultitlán

Cuautitlán Izcalli

Tlalnepantla.

Lee también Héctor Díaz Polanco renuncia a la presidencia de Morena CDMX; seguirá en el Consejo Nacional del partido

En el Trolebús Mexiquense Chalco-Santa Marta también se mantiene este esquema de gratuidad.

[Publicidad]

Desde el inicio de operaciones y hasta el 12 de julio de este año se han realizado 15 millones 915 mil viajes, de los cuales 2 millones 338 mil fueron gratuitos, principalmente para habitantes de Chalco y Valle de Chalco que utilizan este sistema para trasladarse diariamente hacia la Ciudad de México.

Con este programa, la administración de la gobernadora Gómez Álvarez mantiene un esquema de apoyo económico para los sectores que más utilizan el transporte público, al reducir el costo de sus traslados y facilitar el acceso a sistemas como Mexibús, Mexicable y Trolebús en distintas regiones de la entidad.

dmrr