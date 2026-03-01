Hoy en día usamos el celular para casi todo: redes sociales, banca en línea, compras y trabajo. Recordar cada contraseña puede ser complicado, pero Google ofrece una herramienta clave.

Desde el navegador Chrome, es posible guardar, consultar, editar y proteger tus credenciales de manera sencilla y segura. Aquí te explicamos cómo.

¿Qué es el Gestor de contraseñas de Google?

El Gestor de contraseñas de Google es una herramienta integrada en Chrome y vinculada a tu cuenta, que permite guardar y sincronizar contraseñas automáticamente.

Cuando inicias sesión en un sitio web desde el celular, Chrome puede preguntarte si deseas guardar esa contraseña. Si aceptas, se almacena de manera segura en tu cuenta.

Una de sus principales ventajas es la sincronización. Esto significa que si usas tu misma cuenta en varios dispositivos, tus contraseñas estarán disponibles en todos ellos. Además, el sistema incluye funciones de seguridad como alertas si alguna contraseña fue expuesta en una filtración de datos o si es demasiado débil.

También permite revisar, editar, eliminar e incluso exportar contraseñas. Todo esto se puede hacer directamente desde la configuración de Chrome en Android o iPhone.

¿Cómo ver las contraseñas guardadas en tu celular?

Si usas un celular Android o iPhone con Chrome, estos son los pasos a seguir para ver todas tus contraseñas:

Abre la aplicación Chrome en tu teléfono. Toca el ícono de los tres puntos (menú) en la esquina superior derecha. Entra en Configuración. Selecciona Administrador de contraseñas de Google. Verás una lista de sitios web donde tienes credenciales guardadas. Toca el sitio que deseas consultar. Es posible que el sistema te pida verificar tu identidad con tu huella, PIN o patrón. Una vez verificado, podrás ver el nombre de usuario y la contraseña.

Desde esta misma sección puedes editar datos, eliminar contraseñas o añadir notas a tus cuentas. Asimismo, puedes hacer una revisión de seguridad para comprobar si alguna contraseña ha sido comprometida.

Otro dato importante es que el uso del Gestor es automático. Cuando inicias sesión en un sitio web, Chrome te ofrece guardar la contraseña. Si aceptas, la próxima vez que entres a ese sitio, el navegador puede autocompletar tus datos.

Y también puedes activar o desactivar la opción de guardar contraseñas desde la Configuración.

Finalmente, otra de sus funciones importantes es la verificación de seguridad, que analiza si tus contraseñas han aparecido en filtraciones conocidas y te recomienda cambiarlas si es necesario.

¿Cómo crear contraseñas seguras?

El propio sistema de Google promueve el uso de contraseñas fuertes y únicas para cada cuenta. Si vas a crear una, considera lo siguiente:

Usa combinaciones largas de letras, números y símbolos.

Evita información personal fácil de adivinar.

No repitas la misma contraseña en varios sitios.

Cambia inmediatamente cualquier contraseña marcada como comprometida.

El Gestor de Google puede ayudarte sugiriendo contraseñas seguras cuando creas una cuenta nueva. Además, gracias a la revisión de seguridad integrada, puedes identificar contraseñas débiles y reforzarlas.

