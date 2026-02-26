Ante la obligación de realizar el registro en el padrón de telefonía móvil, algunos usuarios se preguntan qué sucedería con sus cuentas de WhatsApp si no vinculan su número con la CURP.

Dado que esta app es una vía de comunicación prioritaria para muchas personas, hay quienes temen perder el acceso pues hay que recordar que las líneas telefónicas no registradas serán inhabilitadas.

¿Realmente existe el riesgo de perder la cuenta de WhatsApp? Te lo explicamos.

Todos los celulares, sin importar si tienen tarjeta SIM o eSIM, deberán ser registrados en el padrón de telefonía móvil. Foto: Unsplash

¿Qué pasa con tu WhatsApp si no registras tu número con tu CURP?

El registro en el padrón de telefonía móvil es un proceso que deben realizar todos los mexicanos antes del 30 de junio de 2026, sin importar la compañía telefónica que les brinde servicio, su tipo de plan (prepago o pospago), o si su dispositivo cuenta con tarjeta SIM o eSIM.

Al ser de carácter obligatorio, las líneas que no sean registradas perderán acceso a ciertas funciones de comunicación y sólo podrán hacer llamadas de emergencia, así lo informó la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

También quedarán imposibilitados para enviar mensajes de texto y establecer conexiones con datos móviles.

Así que sí existe el riesgo de que las cuentas de WhatsApp sin un número registrado en el padrón dejen de funcionar.

Y es que, aunque esta app funciona de manera independiente, la vinculación de una línea telefónica (principalmente con la CURP del titular) sí es obligatoria en México, esto en el momento en que entraron en vigencia los lineamientos de la CRT.

Las personas que no cumplan con el registro de celulares podrían perder acceso a WhatsApp. Foto: Pixabay

¿Cómo realizar el registro de telefonía 2026?

De acuerdo con la CRT, hasta el momento se han registrado alrededor de 8.5 millones de líneas telefónicas. El proceso es sencillo y puede realizarse de manera presencial o en línea.

En el segundo método, los pasos a seguir son:

Ingresar al portal del proveedor de telefonía móvil.

Escribir el número de celular para recibir un código de verificación.

Escribir los datos solicitados de la identificación oficial y CURP.

Confirmar el registro y guardar el comprobante.

De manera presencial, el usuario debe acudir al módulo de atención del proveedor de telefonía móvil y llevar su CURP (actualizada y certificada) e identificación oficial. Las personas morales necesitan presentar RFC y constancia de situación fiscal.

Por el momento, WhatsApp no ha ofrecido información sobre el uso obligatorio de una línea telefónica registrada en las cuentas de México. Pero esto podría cambiar si se llegan a implementar estrategias de regulación con la CRT.

Así que te recomendamos mantenerte pendiente de sus canales de comunicación.

