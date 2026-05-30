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Cuadrillas de rescate en Laos informaron que lograron poner a salvo a cuatro pobladores que pasaron 10 días atrapados dentro de una cueva inundada. El rescate se produjo un día después de que una persona fue evacuada sin contratiempos. Otros dos hombres continúan desaparecidos.
Grupos de rescate de Laos y Tailandia dieron a conocer la exitosa operación en redes sociales, donde publicaron fotografías de los hombres acostados en camillas y envueltos en mantas térmicas mientras respiran con la ayuda de mascarillas de oxígeno.
Según informes, los aldeanos habían entrado a la cueva la semana pasada en busca de minerales valiosos antes de quedar atrapados por una inundación repentina que les impidió salir. Otro de los pobladores logró escapar y alertó a las autoridades sobre los siete que quedaron atrapados.
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La organización laosiana Rescue Volunteer for People indicó en su página de Facebook que el nivel del agua dentro de la cueva bajó lo suficiente para permitir que los pobladores pudieran salir con los buzos que habían entrado para entregar agua y alimentos. Indicaron que continuarán con la búsqueda de los dos hombres que siguen desaparecidos.
Un video publicado en internet por un rescatista tailandés, Chakkit Taengtang, mostraba a los hombres siendo ayudados uno por uno a salir de la cueva con el cuerpo cubierto de lodo. Después de salir, algunos se desplomaron en el suelo y fueron abrazados por un grupo de rescatistas que lloraban de alegría.
El primer sobreviviente salió a salvo. Según los rescatistas, tomó unos 30 minutos evacuar al primer sobreviviente de la cueva el viernes. Videos mostraron el momento en que emergió del agua acompañado de un buzo, recuperando el aliento antes arrastrarse con problemas a través de un pasaje estrecho e inundado y ponerse de pie.
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Según informes, los aldeanos habían entrado a la cueva la semana pasada en busca de minerales valiosos antes de quedar atrapados por una inundación repentina que les impidió salir. Otro de los pobladores logró escapar y alertó a las autoridades sobre los siete que quedaron atrapados.
Cinco de ellos fueron localizados con vida el miércoles. Fueron identificados por sus nombres de pila como Khamla, Mued, Ee, Ing y Laen.
A los equipos de rescate de Laos y de la vecina Tailandia se sumaron socorristas japoneses y malasios. También se informó la llegada de que especialistas de Indonesia, Francia y Australia hacia una zona escarpada de la provincia central de Xaisomboun, a unos 120 kilómetros (75 millas) al norte de la capital, Vientiane.
Varios de ellos participaron en el complejo rescate de 12 niños y su entrenador de fútbol de una cueva en el norte de Tailandia en 2018.
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Los rescatistas también se preparan para buscar a otros dos aldeanos que siguen desaparecidos.
Kengkaj Bongkawong, jefe del grupo de rescate tailandés Metta Tham Rescue Kalasin, indicó el viernes que el equipo planea explorar un área más profunda de la cueva, 20 o 25 metros más allá de donde se encontró a los sobrevivientes. Advirtió, sin embargo, que esa sección está muy inundada.
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