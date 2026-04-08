Dos cachorros de oso, sustraídos ilegalmente de su hábitat y que estaban siendo vendidos por medio de redes sociales en Laos, en Asia, fueron rescatados. El responsable fue arrestado.

De acuerdo con la asociación Free The Bears, se trata de dos hembras de oso lunar, de dos meses de edad, con un peso de tres kilogramos, que habían sido extraídas ilegalmente de su hábitat natural y es probable que la madre muriera en el proceso.

En colaboración con autoridades locales y la Inspección Provincial de Recursos Naturales y Medio Ambiente de la provincia de Oudomxay, la asociación llevó a cabo una operación coordinada para localizar y proteger a los cachorros.

Lee también Bimbo impulsa estrategia de conservación para el oso negro mexicano

Cachorros de oso sustraídos ilegalmente de su hábitat. Foto: Free The Bears

¿Qué sucedió con los osos vendidos a través de redes sociales?

La asociación descubrió en Facebook una publicación sobre la venta de las dos cachorras de osos lunares, por lo que se movilizaron para realizar el rescate de los animales y el arresto del responsable.

Ante este caso, Free The Bears señaló el creciente papel de las redes sociales en el comercio ilegal de vida silvestre.

Actualmente, las osas están recibiendo atención especializada de urgencia por parte de la guardería de Free The Bears en el Santuario de Vida Silvestre de Luang Prabang. Sin embargo, requieren alimentación, vigilancia y asistencia veterinaria las 24 horas.

Debido a que las oseznas fueron separadas de su madre a temprana edad, es poco probable que regresen a la naturaleza, por lo que requerirían cuidados de por vida en el santuario, que podrían durar más de 30 años, de acuerdo con la asociación.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/mcc