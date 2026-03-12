Bimbo impulsa estrategia de conservación para el oso negro mexicano

La salud de los ecosistemas de la Sierra Madre Oriental depende de los osos negros y viceversa. Por ello, en el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, se celebró un convenio de gran importancia para su preservación entre Grupo Bimbo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), llevando más allá la conexión simbólica de su tan representado “osito”.

Por medio del Programa Huellas, se busca contribuir en la conservación del oso negro (Ursus americanus eremicus), especie considerada vulnerable en el país, a partir del rescate y recuperación de ejemplares en riesgo, restauración de ecosistemas, ampliación de hábitats, educación comunitaria e investigación científica.

La Reserva Natural Chipinque, se convierte en pieza clave del proyecto al monitorear y prevenir riesgos en el hábitat natural de la especie, la cual sufre de diversas presiones como el cambio de uso de suelo, incendios forestales, y sequía severa, con repercusión en el cambio climático.

Además, como parte del programa, el Museo del Desierto (MUDE) y el Museo interactivo Bimbo plantean una línea educativa enfocada en la divulgación científica y la sensibilización en comunidades cercanas al hábitat del oso, así como a las familias mexicanas a la cultura de respeto y corresponsabilidad con la biodiversidad, entendiendo que la conservación comienza con conciencia.

Oso negro: 12 datos sobre una especie en peligro que vive en México

Importancia del oso negro en México

La conservación del oso negro, especialmente enfocada en estados del norte como Nuevo León, Coahuila y Sonora, es de importancia señalan especialistas, para la dispersión de plantas nativas y el control de población de otros animales, gracias a los hábitos alimenticios de la especie.

Sin embargo, con el crecimiento urbano, los osos han modificado su comportamiento natural y asocian a las personas como fuente de recursos, resultando en interacciones de riesgo tanto para el animal como para las personas.

La intervención del MUDE en el Programa Huellas como institución científica y educativa, es indispensable en la conservación del patrimonio natural del norte de México. Su rol es vital en las capturas seguras, resguardos temporales, tratamientos y procedimientos médicos para los osos, así como translocaciones profesionales y seguras.

La alianza entre instituciones comprometidas con salvaguardar la biodiversidad del país, hacen posible conectar identidad, ciencia y responsabilidad para proteger las poblaciones de osos negros y asegurar su futuro.