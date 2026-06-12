Washington.— Estados Unidos sancionó este jueves a la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (CUPET) como parte de sus medidas de presión económica contra La Habana, anunció el secretario de Estado, Marco Rubio.

En consecuencia, la compañía, que controla la extracción en los yacimientos de crudo cubanos así como su refinado y la distribución de combustible, no podrá entablar ningún tipo de relación financiera o empresarial en Estados Unidos.

“El gobierno comunista de Cuba lleva mucho tiempo usando la energía como un arma, tanto para reprimir como para alimentar una cleptocracia de régimen en beneficio propio”, explicó Rubio en un comunicado. CUPET pasó a engrosar la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro.

“Con la sanción que se aplica contra la empresa CUPET, la administración estadounidense profundiza el cerco energético y con ello el genocidio que comete contra el pueblo cubano”, reaccionó en X el viceprimer ministro Osar Pérez-Oliva Fraga, también ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera.

En su comunicado, Rubio acusó a la empresa de “revender innumerables barriles de escasa energía en el mercado secundario, acaparando suministros energéticos para sus fuerzas militares, de inteligencia y represivas, y racionando la energía como herramienta de control social”.

El ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, respondió a la sanción y acusó a Rubio de “reforzar aún más el cerco económico y energético contra Cuba, por ambiciones de conquista” y “aspiraciones presidenciales.

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El anuncio del jueves se produce casi una semana después de que el gobierno de Estados Unidos sancionara al presidente cubano Miguel Díaz-Canel y a otros funcionarios, así como a varias instituciones.