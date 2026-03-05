En el marco del Día Mundial de la Vida Silvestre, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y una empresa panificadora firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la conservación del oso negro mexicano (Ursus americanus eremicus), especie considerada vulnerable en el país.

El acuerdo contempla acciones de monitoreo, educación ambiental y protección de hábitats dentro del proyecto “Del conflicto a la coexistencia: salvaguardando corredores de vida silvestre en México para el desarrollo sustentable”, iniciativa que busca promover la convivencia entre comunidades humanas y fauna silvestre.

Las acciones se concentrarán principalmente en estados del norte del país como Nuevo León, Coahuila y Sonora, regiones donde habita esta especie y que en los últimos años han registrado un mayor número de interacciones entre osos y poblaciones humanas.

En colaboración con el SEMARNAT, Bimbo firma convenio para fortalecer la conservación del oso negro mexicano. Foto: Cortesía

Leer también Grupo Bimbo tiene nuevo director general, es Alejandro Rodríguez Bas

El convenio también prevé impulsar programas de sensibilización comunitaria, rescate y reubicación de ejemplares en riesgo, así como la restauración de ecosistemas y corredores biológicos que permitan preservar las rutas naturales de desplazamiento del oso negro.

Especialistas señalan que la conservación de esta especie resulta clave para el equilibrio de los ecosistemas del norte de México, ya que el oso negro contribuye a la dispersión de semillas y al mantenimiento de la biodiversidad en zonas forestales y montañosas.

Leer también Revisión del T-MEC: México y EU anuncian conversaciones bilaterales; serán el 16 de marzo

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.