La Secretaría de Economía y la Representación Comercial estadounidense (USTR por sus siglas en inglés) dieron a conocer que la primera ronda de conversaciones formales entre México y Estados Unidos para la revisión del T-MEC se llevará a cabo el próximo 16 de marzo.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de la Unión Americana, Jameson Greer, emitieron dos comunicados en donde aseguran que se iniciarán las pláticas de manera bilateral.

En un videomensaje, el funcionario mexicano afirmó: “…Hemos llegado a un acuerdo con mi contraparte de los Estados Unidos, el embajador Jameson Greer, que dirige la representación comercial de los Estados Unidos, para iniciar a partir del 16 de marzo una ronda, una primera ronda bilateral de conversaciones ya formalmente establecidas con miras a la revisión del Tratado de Libre Comercio entre México, los Estados Unidos y Canadá”.

Lee también EU advierte que hay “muchos problemas” en el T-MEC; señala regulaciones de México en energía y minería

“Ser más competitivos frente a otras regiones del mundo”

Agregó que en esa primera ronda bilateral se hablará sobre: reglas de origen, seguridad de las cadenas de suministro, formas para aumentar la producción e integración de la región de América del Norte.

La idea, expuso Ebrard, es buscar la forma de “ser más competitivos frente a otras regiones del mundo”.

En el comunicado que emitieron ambos gobiernos se explicó que ya se instruyó a los negociadores de los dos países “a iniciar discusiones sobre las medidas necesarias para garantizar que los beneficios del Acuerdo Comercial se otorguen principalmente a las partes, incluyendo la reducción de la dependencia de importaciones provenientes de otras regiones, el fortalecimiento de las reglas de origen, y el reforzamiento de la seguridad de las cadenas de suministro de América del Norte”.

Lee también Empresarios de EU y México coinciden en eliminar aranceles; proponen regresar al libre comercio del T-MEC

Se sabe que si bien, se trata de una ronda bilateral, el texto del T-MEC pide que haya una revisión trilateral a mediados de este año, en la que se evaluará la implementación de ese tratado.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc