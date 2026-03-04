Para los empresarios de México y de Estados Unidos los aranceles sectoriales al amparo de la Sección 232 deben eliminarse y regresarse al libre comercio que se tiene a través del T-MEC.

De gira de trabajo por Washington, D.C., el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, se reunió con sus homólogos con quienes platicó sobre los aranceles y el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El líder de la máxima cúpula empresarial coincidió con sus contrapartes que debe garantizarse y un arancel cero para todos los bienes que cumplan con las reglas de origen del acuerdo, incluyendo aquellos bienes sujetos a aranceles sectoriales al amparo de la Sección 232, es decir, impuestos por supuestos riesgos a la seguridad nacional.

En un comunicado, el CCE expuso que el viaje se realizó con el objetivo de fortalecer el diálogo con tomadores de decisiones en Estados Unidos de cara a la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Durante esta visita de tres días, el Presidente del CCE, acompañado de una comitiva, sostuvo reuniones de alto nivel con funcionarios de los Departamentos de Comercio, Estado, Tesoro, Trabajo y la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos, así como con miembros de comités clave en el Senado y la Cámara de Representantes del Congreso, presidentes de las principales organizaciones empresariales y think tanks de Washington.

Medina Mora Icaza dijo que México es el principal mercado de exportación de bienes estadounidenses, para 24 industrias estadounidenses o el primer exportador para 26 estados de la Unión America.

Agregó que el comercio trilateral genera más de 13 millones de empleos estadounidenses y aseguró que “las exportaciones de México incorporan más contenido estadounidense que aquellas de cualquier otro socio comercial de Estados Unidos, por lo que las exportaciones de nuestro país también generan empleo en el vecino país del Norte”.

