La escalada bélica global en Medio Oriente que ha hecho que los precios del petróleo hayan subido casi 20% en unos cuantos días, le va a afectar a México en la recaudación, pese a que el país haya avanzado en reducir importaciones de gasolinas, explicó Víctor Hugo Juárez Cuevas, director general de Edge Innovation, agencia especializada en el sector energético.

“Sí nos va a afectar, obviamente el tema que pega son los precios y aunque seamos muy soberanos, aunque creamos, aunque queramos pensar que lo que pasa en un país no le afecta a México porque es una economía independiente, pues la realidad es que no, hoy el mundo está globalizado.

“Hoy en el mundo dependemos de muchos intercambios de mercancías y dependemos no solamente de productos que sean entregables como el barril sino como procesamiento donde intervinieron barriles y eso significa precios más elevados”, expuso el ejecutivo en entrevista con EL UNIVERSAL.

Durante los últimos siete años, el gobierno federal ha trabajado para reducir las importaciones de combustibles automotrices, y en esto ha dado avances.

Con las inversiones públicas en la rehabilitación de las refinerías viejas, la construcción, aunque a sobrecosto de tres veces, de la refinería Olmeca en Dos Bocas, ha aumentado el procesamiento de crudo en México y ha bajado la importación de gasolinas de 80% a 35% del total del consumo de 2018 a 2025.

Lo anterior incluso pese a que resulta más económico importar que producir en México.

La menor plataforma de exportación y el uso interno del crudo reducen el beneficio histórico que generaban los altos precios. Foto: Especial.

Ven inevitable aumentar incentivos fiscales para que no suban las gasolinas

Juárez Cuevas explicó que aún así los precios aumentan porque los insumos y la infraestructura para producir está dolarizada y depende los ajustes internacionales.

De esa manera, ve inevitable que de continuar la situación en Medio Oriente, en donde cada vez los agravios aumentan con miras a un conflicto mayor, los precios aumenten y en las estaciones de servicio en México se resienta en el valor de la gasolina magna, la premium y el diésel.

“El gobierno va a tener que dejar de recaudar como lo ha venido haciendo el último año en que con precios bajos no se disminuyó el precio al público de los petrolíferos por el IEPS que recaudaba.

“Ahora sí va a tener que aumentar los incentivos fiscales para que el precio de las gasolinas no suban más allá y se comience una nueva escalada en la inflación, que tiene efectos en la economía y la política, porque lo que menos quieren los políticos es que los precios suban y la gente se moleste. Ahí el gobierno tiene un colchón”, explicó.

Esa recaudación, añadió, le va a restar recursos a otras áreas del gobierno que ya priorizarán, pero primero se restará a lo menos trascendental para el gobierno en un contexto de elecciones, si la situación perdura.

Por otro lado, explicó que ahora, y a diferencia de hace una década, cuando subía el precio del crudo y se tenía un efecto positivo por la mayor entrada de recursos por la venta de petróleo crudo al extranjero, en 2026 no será así.

“Ese efecto positivo se va a reducir mucho porque las exportaciones han bajado 50% o más y éstas se redujeron por avanzar en el objetivo de la soberanía y la autosuficiencia, ya que de la producción de petróleo, la cual viene a la baja, hasta 80% se usa en refinerías mexicanas y lo demás se vende al extranjero y como vimos antes, hasta se enviaba a Cuba como venta con la incógnita de si se cobraba o se enviaba como ayuda humanitaria, México va a resentir los efectos de este conflicto en sus cuentas”, alertó.

