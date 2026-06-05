En la víspera del Mundial 2026, la jefa de Gobierno comparó el futbol con las utopías, al afirmar que ambos son “profundamente democráticos”, pues convocan a la población y la invitan a participar sin distinciones sociales y económicas.

“El futbol y las utopías son profundamente democráticos porque no preguntan de dónde vienes para jugar, cuánto tienes o quién eres; abren sus puertas y convocan a la población, invitan a participar como en una cancha de barrio", indicó.

Desde la Utopía Mixiuhca en Iztacalco, Brugada Molina concluyó el tour del Trofeo FIFA. | Foto: Hugo Salvador.

Desde la Utopía Mixiuhca, alcaldía Iztacalco, donde concluyó el tour internacional al Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, Brugada Molina afirmó que “el fútbol nos enseña que las utopías no son inalcanzables”, sino que son horizontes posibles cuando todos avanzan en la misma dirección.

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“Hemos llamado a democratizar el mundial, decimos desde la Ciudad de México: otro mundial es posible, uno abierto, participativo, sin machismo, sin racismo, sin xenofobia y sin discriminación", afirmó.

Brugada Molina afirmó que “el fútbol nos enseña que las utopías no son inalcanzables”. | Foto: Hugo Salvador.

La mandataria capitalina aseguró que el 11 de junio, la Selección Mexicana portará la esperanza, el orgullo y las ilusiones de millones de mexicanas y de mexicanos, por encima de ideologías, sectores, partidos y regiones.

“A nuestra Selección Nacional, le decimos: salgan a la cancha y dejen hasta la última gota de su sudor, esfuerzo, coraje y corazón. Defiendan los colores, con el orgullo de representar a millones de mexicanas y mexicanos”, dijo.

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