La estrategia de seguridad en la Central de Abasto de la Ciudad de México fue reforzada con la rehabilitación de una torre táctica de vigilancia, infraestructura que permitirá ampliar las capacidades de monitoreo y prevención del delito dentro del principal centro de distribución alimentaria del país.

Las acciones forman parte de los trabajos de preparación rumbo a la Copa Mundial de Fútbol 2026, evento internacional para el que la capital del país contempla diversas obras de infraestructura y mejoras en distintos puntos de la ciudad.

La nueva infraestructura de vigilancia busca fortalecer las condiciones de seguridad para comerciantes, trabajadores y visitantes que diariamente acuden a este complejo comercial, mediante una mayor capacidad de supervisión y respuesta ante posibles incidentes.

Con la rehabilitación de la torre táctica y la coordinación entre las instancias de seguridad pública y la administración del mercado, se busca consolidar un entorno más seguro. Foto: Especial

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Actualmente, la Central de Abasto cuenta con 644 cámaras de videovigilancia conectadas a los sistemas de monitoreo del C5, lo que la coloca como una de las centrales de abasto con mayor vigilancia en el país.

Además del reforzamiento tecnológico, autoridades informaron que el complejo participará en actividades comunitarias y culturales relacionadas con el Mundial de 2026, como parte de la integración de este espacio económico a los eventos vinculados con la justa deportiva.

Con la rehabilitación de la torre táctica y la coordinación entre las instancias de seguridad pública y la administración del mercado, se busca consolidar un entorno más seguro dentro de la Central de Abasto, uno de los puntos comerciales más importantes de la Ciudad de México.

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