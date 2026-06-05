Durante el mes de junio, la iniciativa Jóvenes Construyendo el Futuro mantiene abierto el tercer periodo de postulaciones del 2026, donde los aprendices registrados en la plataforma pueden enviar solicitudes a los centros de capacitación y empresas afiliadas al programa impulsado por el Gobierno de México en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión.

Esta beca está dirigida a personas de 18 a 29 años que no estudian, ni cuentan con un empleo formal y otorga a los beneficiarios un apoyo económico de $9,582 pesos mensuales durante el periodo de capacitación que dura 12 meses.

En ese sentido, el pasado 1 de junio se abrió un periodo de vinculaciones, donde los aprendices pueden ver el listado de cupos que hay en cada municipio y enviar solicitudes a los centros de trabajo.

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Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Especial

¿Cuándo es el último día de registro de Jóvenes Construyendo el Futuro?

El tercer periodo de vinculaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro de este año es focalizado, lo que indica que no todos los municipios cuentan con espacios disponibles, pues las zonas con mayor índice de vulnerabilidad social tienen prioridad durante el registro.

Durante esta convocatoria, el programa no cuenta con una fecha fija para su cierre, esta depende de los espacios disponibles en la plataforma, pues están sujetos a la demanda que haya en cada municipio, los cuales se van cerrando de forma gradual en cuanto se llenen las vacantes.

Por este motivo, las autoridades recomiendan entrar previamente al mapa de focalización en la plataforma para visualizar las zonas que se encuentran habilitadas para recibir postulaciones. Recuerda que el centro de trabajo tiene exactamente 4 días naturales para aceptar o declinar tu postulación. Si no responden en ese plazo, la plataforma liberará tu perfil para que puedas solicitar tu ingreso a otra empresa.

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